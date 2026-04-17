Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

Après avoir boycotté le déplacement en phase classique, les supporters du Racing Genk se rendront cette fois bien à Westerlo, ce samedi soir. Le club campinois a augmenté de plus de 200 le nombre de tickets alloués aux supporters visiteurs.

En parallèle du choc wallon entre Charleroi et le Standard, un duel entre les deux leaders des Europe Play-Offs aura lieu ce samedi soir. Westerlo accueille le Racing Genk (18h15), qui compte un point de retard sur les Campinois.

Grands favoris pour remporter ces Play-Offs 2 et disputer le barrage européen, les Limbourgeois devront livrer une toute autre prestation que face à Louvain, le week-end dernier, où ils n'avaient jamais pu trouver le chemin des filets et avaient dû se contenter du point du partage.

Ce week-end, le Racing Genk aura donc une belle occasion de reprendre la tête des Europe Play-Offs et de peut-être s'envoler vers la septième place. Et pour ce faire, les joueurs de Nicky Hayen auront droit à un soutien de taille.

Les supporters de Genk rempliront cette fois le parcage de Westerlo

Contrairement au déplacement de la phase classique à Westerlo, les supporters de Genk accompagneront cette fois leur équipe. En novembre dernier, les Schtroumpfs s'étaient imposés 0-1 au Kuipje, mais les supporters limbourgeois avaient décidé de boycotter la rencontre, jugeant le secteur visiteurs trop petit.



Westerlo a pris en compte les critiques. Selon les informations du Belang van Limburg, 708 billets étaient cette fois disponibles pour les supporters du Racing Genk, contre 489 en phase classique. Les supporters limbourgeois rempliront le parcage visiteurs, ce samedi soir.