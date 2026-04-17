Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

Anderlecht serait proche de boucler l'arrivée d'Antoine Sibierski comme nouveau directeur sportif du club.

Anderlecht aurait trouvé son nouveau directeur sportif. Selon les informations de la Dernière Heure, Antoine Sibierski est sur le point de rejoindre le club pour occuper ce rôle.

Le Français de 51 ans devrait officiellement prendre ses fonctions au Lotto Park le 1er mai, succédant à Olivier Renard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur de Manchester City.

Un départ qui arrange tout le monde

En poste à Troyes, il s'apprête à quitter le leader de Ligue 2 après quelques tensions en interne. Un départ qui tombe à pic pour les Mauves, qui ont sauté sur l'occasion.

Un profil moderne pour un nouveau cycle

Ce qui a séduit la direction bruxelloise, c'est sa méthode de travail. Sibierski est très porté sur les statistiques et les nouvelles technologies. Ce profil moderne correspond à ce que le club recherche pour franchir un palier.



Côté contrat, l'essentiel serait bouclé. Il ne resterait que quelques petits détails administratifs à régler dans les prochains jours. Le nouveau directeur sportif aura du pain sur la planche avec la préparation du mercato estival.