Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

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Le Club de Bruges a éliminé Benfica en demi-finale de Youth League. Les Brugeois joueront la finale face à un très gros morceau.

Le Club de Bruges U19 réalise un parcours impressionnant en Youth League. Les jeunes Brugeois ont éliminé de grands clubs comme le Bayern Munich 0-3, le FC Barcelona 2-0 et Arsenal 2-1. En quart de finale, c'est Atlético Madrid qui a été balayé 4-0.

Ce vendredi, Bruges a pris le dessus sur Benfica en demi-finale. Les Belges ont fait la différence grâce à des buts de Goemaere, Garcia et Musuayi. Ils n'ont encaissé qu'un but en toute fin de match, sur un but contre son camp. Victoire 1-3 et billet pour la finale.

Le Club de Bruges contre le Real Madrid

L'adversaire pour le titre sera le Real Madrid. Les Espagnols se sont qualifiés aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, un autre cador européen, après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire.

Elijah Ly avait donné l'avantage au PSG avant la demi-heure de jeu. Le Real a dû pousser, mais a fini par égaliser en fin de match grâce à Liberto Navascués. Lles Madrilènes ont fait la différence aux TAB.


Bruges devra encore réaliser un gros match face à un autre grand d'Europe pour aller chercher le trophée.

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