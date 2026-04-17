Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable

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Wouter Vrancken continuera-t-il l'aventure à Saint-Trond ? Proche de la fin de son contrat, l'entraîneur limbourgeois est naturellement courtisé alors que ses Trudonnaires réalisent une superbe saison.

Alors que Saint-Trond occupe toujours la troisième place et réalise une magnifique saison en Jupiler Pro League, Wouter Vrancken est un entraîneur courtisé. Récemment, le T1 aurait écarté une approche de l’AS Saint-Étienne, ne se sentant pas désireux de quitter le Stayen en cours de saison.

Néanmoins, Wouter Vrancken a récemment changé de représentant, ce qui n'est jamais anodin à deux mois d'un mercato. Les signes de son départ prochain du Limbourg semblent relativement clairs.

Et pour cause, son contrat à Saint-Trond expire au terme de la saison. Le club a déjà tenté de le prolonger à plusieurs reprises, mais Vrancken refuse ou laisse traîner les choses, conscient que de belles opportunités pourraient se présenter.

Un départ de Wouter Vrancken semble probable

Entre-temps, un grand club belge s'est renseigné sur sa disponibilité. Via différents intermédiaires, le Sporting d'Anderlecht avait contacté son entourage, mais Wouter Vrancken n'avait pas donné suite.


Wouter Vrancken veut faire le bon choix, mais au regard de l'intérêt qu'il suscite et de son refus de prolonger à Saint-Trond, un départ au terme de la saison semble tout de même de plus en plus probable.

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