Vincent Janssen sur le départ ? L'Antwerp face à un gros dossier

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez, journaliste de football
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Vincent Janssen sur le départ ? L'Antwerp face à un gros dossier
Photo: © photonews
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Vincent Janssen arrive en fin de contrat à l'Antwerp et son avenir reste incertain. Entre prolongation, départ ou même retraite, plusieurs options s'offrent à lui.

L’Antwerp a proposé un nouveau contrat à Vincent Janssen. Mais la réalité financière du Great Old est ce qu’elle est en 2026.

Le capitaine devra consentir à un important effort financier pour prolonger à l’Antwerp. Une annonce concernant un nouveau contrat ne semble pas imminente.

Vincent Janssen se sent bien à l'Antwerp, mais…

Vincent Janssen se plaît énormément à l'Antwerp. Pourtant, le Néerlandais s’agace depuis plusieurs mois du manque d’ambition sportive de son équipe.

Un départ alors ? C’est une possibilité. Mais l’attaquant n’a pas envie de bouleverser à nouveau sa vie. Il a déjà vécu en Angleterre, en Turquie… et au Mexique. Il a donc déjà beaucoup voyagé.


Selon Het Laatste Nieuws, une retraite anticipée traverse même l’esprit du joueur de 31 ans. L’attaquant pourrait-il arrêter à seulement 31 ans ? Ce serait dommage pour un buteur doté d’un tel sens du but…

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