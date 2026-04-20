Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze idéal du week-end. Celui-ci est fortement teinté de rouge et de bleu après la prestation de l'Union contre le Club de Bruges.

Gardien

Au but, Colin Coosemans aurait pu prétendre à une place pour son retour de blessure. Mais nous optons pour Davy Roef, qui a su se montrer décisif sur les rares occasions de Saint-Trond en deuxième mi-temps. Si le match s'est fini sur un 0-0, c'est aussi grâce à lui.

Défense

À l'arrière droit, Zakaria El Ouahdi est un habitué de la séquence et a encore porté Genk avec un but (son douzième de la saison) et un assist. Dans l'axe, Shogo Taniguchi a mis Wilfried Kanga dans sa poche, il est accompagné de Zeno Van den Bosch, qui élève le niveau pour ses dernières semaines à l'Antwerp. Le quatuor est complété par Nazinho, encore auteur de deux assists et de bon nombre de débordements avec le Cercle.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Tibe De Vlieger prend de plus en plus de place à La Gantoise. Du haut de ses 20 ans, il est l'un des choix forts de Rik De Mil et lui rend sa confiance sous la forme de prestations très abouties. A ses côtés, Adem Zorgane a fait très mal à l'entrejeu du Club de Bruges avec son jeu sous pression et ses récupérations hautes tout au long de la rencontre. Un vrai patron.

Attaque

Dans notre 4-2-3-1, les trois hommes en soutien de l'attaquant de pointe sont eux aussi unionistes. Côté droit, Anan Khalaili a rendu fou Bjorn Meijer, notamment par son assist sur le but décisif de Zeneli à l'issue de l'un de ses nombreux débordements.

Même si David Hubert l'aligne comme numéro neuf, nous alignons Mateo Biondic comme soutien d'attaque, pour mettre en évidence ses qualités de remise dans les combinaisons, qu'il a complétées par une belle résistance dans les duels face à Ordonez et Mechele. Et que dire de son but pour égaliser...

Même remarque pour Kevin Rodriguez, qui se débrouillerait aussi sur un flanc sur base de ses courses à répétition délenchées dans toutes les positions contre le Club de Bruges. Ses chevauchées ont permis à l'Union de regagner du terrain lorsque le Club mettait la pression en début de deuxième mi-temps.

Tout devant, c'est précisément la présence dans les seize mètres de Mihajlo Cvetković qui a permis à Anderlecht de renverser la situation. Sur sa première touche de balle, l'attaquant serbe a apporté tout ce qui manquait au Sporting avec un Thorgan Hazard éteint : une reprise de la tête pour mettre Nacho Miras sous pression et le flair du buteur pour profiter du rebond.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

22:00
Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

21:00
Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

21:40
1
"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

18:20
Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

21:20
Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

18:40
Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

17:30
L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

20:20
L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

20:00
Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

17:00
Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

19:30
Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ? Analyse

Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?

13:00
5
"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

16:20
2
Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

19:00
Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

16:00
Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

18:00
Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

16:40
Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

14:00
Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider Réaction

Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider

12:20
Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

15:30
Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

14:40
À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

13:24
5
Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

15:00
"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

14:20
"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

10:00
2
Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

12:40
🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

10:30
Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

12:00
Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

11:40
1
Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

11:20
1
La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

11:00
Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

07:00
"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

09:30
OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

09:00
"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

08:40
Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..." Réaction

Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..."

23:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved