Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze idéal du week-end. Celui-ci est fortement teinté de rouge et de bleu après la prestation de l'Union contre le Club de Bruges.

Gardien

Au but, Colin Coosemans aurait pu prétendre à une place pour son retour de blessure. Mais nous optons pour Davy Roef, qui a su se montrer décisif sur les rares occasions de Saint-Trond en deuxième mi-temps. Si le match s'est fini sur un 0-0, c'est aussi grâce à lui.

Défense

À l'arrière droit, Zakaria El Ouahdi est un habitué de la séquence et a encore porté Genk avec un but (son douzième de la saison) et un assist. Dans l'axe, Shogo Taniguchi a mis Wilfried Kanga dans sa poche, il est accompagné de Zeno Van den Bosch, qui élève le niveau pour ses dernières semaines à l'Antwerp. Le quatuor est complété par Nazinho, encore auteur de deux assists et de bon nombre de débordements avec le Cercle.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Tibe De Vlieger prend de plus en plus de place à La Gantoise. Du haut de ses 20 ans, il est l'un des choix forts de Rik De Mil et lui rend sa confiance sous la forme de prestations très abouties. A ses côtés, Adem Zorgane a fait très mal à l'entrejeu du Club de Bruges avec son jeu sous pression et ses récupérations hautes tout au long de la rencontre. Un vrai patron.

Attaque

Dans notre 4-2-3-1, les trois hommes en soutien de l'attaquant de pointe sont eux aussi unionistes. Côté droit, Anan Khalaili a rendu fou Bjorn Meijer, notamment par son assist sur le but décisif de Zeneli à l'issue de l'un de ses nombreux débordements.

Même si David Hubert l'aligne comme numéro neuf, nous alignons Mateo Biondic comme soutien d'attaque, pour mettre en évidence ses qualités de remise dans les combinaisons, qu'il a complétées par une belle résistance dans les duels face à Ordonez et Mechele. Et que dire de son but pour égaliser...





Même remarque pour Kevin Rodriguez, qui se débrouillerait aussi sur un flanc sur base de ses courses à répétition délenchées dans toutes les positions contre le Club de Bruges. Ses chevauchées ont permis à l'Union de regagner du terrain lorsque le Club mettait la pression en début de deuxième mi-temps.

Tout devant, c'est précisément la présence dans les seize mètres de Mihajlo Cvetković qui a permis à Anderlecht de renverser la situation. Sur sa première touche de balle, l'attaquant serbe a apporté tout ce qui manquait au Sporting avec un Thorgan Hazard éteint : une reprise de la tête pour mettre Nacho Miras sous pression et le flair du buteur pour profiter du rebond.