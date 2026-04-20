Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

La Roumanie a perdu son sélectionneur Mircea Lucescu, âgé de 80 ans et décédé d'un arrêt cardiaque. C'est le légendaire Gheorghe Hagi qui le remplace à la tête de l'équipe nationale.

Durant la trêve internationale, la Roumanie vivait un véritable drame. Suite à la défaite de la sélection face à la Turquie (1-0) lors des demi-finales des barrages pour la Coupe du Monde 2026, Mircea Lucescu, sélectionneur de la Roumanie, avait été victime d'un arrêt cardiaque.

Emmené à l'hôpital en urgence, le légendaire entraîneur était finalement décédé des suites de cette alerte cardiaque, à l'âge de 80 ans. La Roumanie se cherchait désormais un nouveau sélectionneur, capable de relancer l'équipe nationale, au point mort.

Gheorghe Hagi peut-il relancer la Roumanie ?

Et la fédération roumaine a opté pour une autre légende : c'est en effet Gheorghe Hagi (61 ans), largement considéré comme le plus grand joueur roumain de tous les temps, qui a repris la tête de la sélection. Hagi avait déjà entraîné la Roumanie en 2001, peu de temps après sa retraite.

Hagi a ensuite connu une carrière d'entraîneur aux résultats assez mitigés, jusqu'à son retour en Roumanie : il a entraîné le Viitorul Constanta de 2014 à 2025, obtenant d'excellents résultats jusqu'à son départ l'été dernier.



Désormais, Gheorghe Hagi aura fort à faire : son premier objectif sera de faire remonter la Roumanie de Ligue des Nations B à A, avant une éventuelle qualification pour l'Euro 2028.