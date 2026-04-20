Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le Club de Bruges ne remportera pas la Youth League. Au terme d'un match très disputé, les Blauw & Zwart se sont inclinés aux tirs au but face au Real Madrid.

Cette semaine, le FC Bruges avait marqué l'histoire du football belge : les U19 brugeois s'étaient en effet qualifiés pour la finale de la Youth League, une première dans l'histoire de notre pays, en éliminant sèchement Benfica en demi-finales.

Une victoire qui offrait aux jeunes Blauw & Zwart une opportunité de décrocher un premier titre belge dans l'histoire de la compétition face à un sacré adversaire : le Real Madrid. Malheureusement, après avoir été inflexibles jusqu'ici, les Brugeois ont fini par s'incliner.

Le Real Madrid remporte la Youth League

Ils pourront toutefois se vanter d'être restés invaincus dans le temps règlementaire jusqu'au terme de la compétition. En effet, dans cette finale, le Club de Bruges et le Real Madrid ne sont pas parvenus à se départager : le score était de 1-1 au coup de sifflet final.

Jacobo Ortega avait ouvert le score pour le Real Madrid en première période, et Bruges reviendra au score en seconde mi-temps via Tobias Lund Jensen (1-1, 64e). Dans ce format de compétition, un match nul en fin de rencontre signifiait non pas des prolongations, mais immédiatement la séance de tirs au but.



Une séance qui a donc finalement profité au Real Madrid, grâce notamment à deux ratés côté brugeois, ceux de Naïm Amengal et Tian Nai Koren, qui ont vu le portier madrilène s'interposer. Le Club de Bruges restera cependant très fier de sa performance dans cette compétition.