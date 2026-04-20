Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

C'est un symbole qui n'aura pas échappé aux plus attentifs : les joueurs du Bayern Munich arboraient un cacatoès sur leur maillot lors des célébrations du titre en Bundesliga. Mais qu'est-ce que cela signifie ?

C'est fait ! Le Bayern Munich est champion d'Allemagne depuis la victoire des Bavarois ce week-end contre le Vfb Stuttgart ce week-end (4-2), qui a laissé le Borussia Dortmund incapable de revenir dans le sillage du leader.

Les célébrations ce week-end ont battu leur plein mais le Bayern arborait pour l'occasion un symbole un peu étonnant. En effet, sur les maillots des joueurs et membres du staff du Rekordmeister, apparaissait un drôle d'animal : un cacatoès.

Le cacatoès du Bayern Munich

Alors, que signifiait ce cacatoès ? C'est en réalité un symbole datant de la saison passée, et donc du titre conquis lors de la saison 2024-2025. À l'époque, Vincent Kompany avait en effet déposé un oiseau en porcelaine sur le podium du titre en Bundesliga.

Un cacatoès en porcelaine qui appartenait à un restaurant gastronomique de Munich appelé Käfer, d'où le groupe bavarois a "volé" l'objet - un emprunt accepté par le propriétaire, Michaël Käfer, qui l'a officiellement offert au Bayern Munich.

Lire aussi… Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges›

Le cacatoès de Käfer a donc fait son retour un an plus tard, et figure donc désormais sur les t-shirts du club bavarois au moment de célébrer le titre.