Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

Mika Godts fait forte impression en Eredivisie. Le nom de l'ailier de 20 ans figure sur les listes de toute une série de grands clubs européens... mais l'Ajax demande une somme assez folle.

Selon certaines sources, Manchester United et le Napoli seraient actuellement en discussions avec l'Ajax au sujet de Mika Godts. Le Besiktas aurait ême formulé une offre officielle, mais les Amstellodamois ont jugé que quinze millions d'euros, le montant proposé par le club stambouliote, était bien trop bas.

Logique : Mika Godts est aujourd'hui l'un des ailiers les plus convoités d'Europe. En plus des clubs cités, Arsenal, le FC Barcelone, l'AS Roma, le VfB Stuttgart et Leeds United suivent également de près notre compatriote.

L'Ajax demanderait bien trop d'argent

Godts peut-il rêver d'un transfert estival vers un grand championnat européen ? Visiblement... non. L'Ajax aurait en effet fixé un prix totalement fou sur le néo-Diable Rouge, que ne justifient même pas ses excellentes performances en Eredivisie.

" J'entends dire que l'Ajax penserait même à demander 70 millions d'euros', affirme Mike Verweij (suiveur de l'Ajax pour De Telegraaf, ndlr.) dans le Kick-Off Podcast. " Est-ce exagéré ? C'est très difficile à déterminer". On peut lui donner notre avis : oui, ça l'est...

J'entends même que l'AFC Ajax pense à soixante-dix millions d'euros pour Mika Godts



Pour comparaison, Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Godts à 25 millions d'euros. On sait que le site "référence" des transferts européens est souvent dépassé par la réalité, mais dans ce cas précis, cela semble plutôt exagéré.