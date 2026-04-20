En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

Le RCS Brainois a officialisé qu'il ne monterait pas en D1 ACFF, même en cas de titre de champion de D2 ACFF.

En D2 ACFF, le RCS Brainois peut en théorie toujours aller chercher le titre, qui n'est qu'à 5 unités à 2 journées de la fin. Mais ce petit exploit serait symbolique. En effet, comme le relaie L'Avenir, le club brabançon ne montera quoi qu'il en soit pas en D1 ACFF.

Le RCS Brainois a en effet officialisé la nouvelle comme quoi, en cas de promotion pour l'échelon supérieur, le club resterait en D2 ACFF. La faute à une structure insuffisante pour assurer la pérénnité du club en D1 ACFF.

Le RCS Brainois ne disputera pas le tour final

Le club de Braine-L'Alleud veut donc éviter un éventuel ascenseur qui coûterait plus qu'il ne rapporterait. Le RCS Brainois ne disputera donc pas non plus le tour final, ce qui aura un impact certain sur la D2 ACFF.

Actuellement, le classement est comme suit : , le Stade Verviétois est leader (1er, 61 points), à égalité avec Onhaye (2e, 61 pts), devant Braine (3e) et Ganshoren (4e) qui comptent 59 points.



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