En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1
Photo: © photonews
Deviens fan de RCS Brainois! 13

Le RCS Brainois a officialisé qu'il ne monterait pas en D1 ACFF, même en cas de titre de champion de D2 ACFF.

En D2 ACFF, le RCS Brainois peut en théorie toujours aller chercher le titre, qui n'est qu'à 5 unités à 2 journées de la fin. Mais ce petit exploit serait symbolique. En effet, comme le relaie L'Avenir, le club brabançon ne montera quoi qu'il en soit pas en D1 ACFF.

Le RCS Brainois a en effet officialisé la nouvelle comme quoi, en cas de promotion pour l'échelon supérieur, le club resterait en D2 ACFF. La faute à une structure insuffisante pour assurer la pérénnité du club en D1 ACFF. 

Le RCS Brainois ne disputera pas le tour final 

Le club de Braine-L'Alleud veut donc éviter un éventuel ascenseur qui coûterait plus qu'il ne rapporterait. Le RCS Brainois ne disputera donc pas non plus le tour final, ce qui aura un impact certain sur la D2 ACFF.

Actuellement, le classement est comme suit : , le Stade Verviétois est leader (1er, 61 points), à égalité avec Onhaye (2e, 61 pts), devant Braine (3e) et Ganshoren (4e) qui comptent 59 points. 


{INSERT_RANKING}

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
RCS Brainois

Plus de news

Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

22:30
Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

22:00
Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

21:40
2
Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

21:20
Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

21:00
Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

20:40
L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

20:20
L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

20:00
Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

19:30
Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

19:00
Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

18:40
"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

18:20
Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

18:00
Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

17:30
Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

16:40
Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

17:00
"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

16:20
2
Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

16:00
Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

15:30
Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

15:00
Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

14:40
"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

14:20
Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

14:00
À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

13:24
5
Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ? Analyse

Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?

13:00
5
Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider Réaction

Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider

12:20
Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

12:40
Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

12:00
Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

11:40
1
Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

11:20
1
La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

11:00
🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

10:30
"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

10:00
2
"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

09:30
OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

09:00
"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved