L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison
Photo: © photonews
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Parmi les meilleurs joueurs de Saint-Trond, Ryotaro Ito devrait s'en aller librement à l'issue de la saison. Un coup dur pour les Trudonnaires, tandis que deux formations de Bundesliga sont déjà à l'affût.

Arrivé au Stayen en juillet 2023, Ryotaro Ito semble se diriger vers un départ de Saint-Trond. Le milieu de terrain suscite l'intérêt de plusieurs formations étrangères alors qu'il réalise sa meilleure saison en Jupiler Pro League.

Selon les informations du Belang van Limburg, Hambourg, en Bundesliga, serait déjà intéressé depuis un certain temps, tandis que le Borussia Mönchengladbach se montre de plus en plus concret ces derniers jours.

Milieu de terrain élégant, le joueur de 28 ans qui n'a manqué que trois matchs de championnat cette saison se distingue par son endurance, ses qualités techniques et sa faculté à toujours se porter vers l'offensive, qui attire logiquement les clubs étrangers.

Saint-Trond va voir Ryotaro Ito partir librement

Alors que le contrat de Ryotaro Ito expirera au terme de la saison, Saint-Trond sait déjà qu'il sera difficile de retenir l'international japonais (une sélection) plus longtemps. "À mon avis, cette probabilité est infime", a déjà déclaré le CEO Takayuki Tateishi au sujet d'une prolongation d'Ito.


La tendance se dirige donc fortement vers un départ, ce qui laissera évidemment des regrets à Saint-Trond. Arrivé presque gratuitement du Japon, Ito représente aujourd'hui une valeur marchande de cinq millions d'euros, selon le site de référence Transfermarkt. Les Trudonnaires n'en profiteront pas et le verront partir librement.

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