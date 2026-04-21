Que se passe-t-il à Saint-Trond ? "Nous avons encore dominé la meilleure équipe de Belgique"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Que se passe-t-il à Saint-Trond ? "Nous avons encore dominé la meilleure équipe de Belgique"
Photo: © photonews
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Saint-Trond a commencé les Champions Play-Offs avec l'intention de gêner l'Union et le Club de Bruges dans la course au titre. Un objectif déjà très lointain, après un bilan d'un point sur neuf lors des trois premières journées.

Saint-Trond espérait créer la surprise dans la course au titre, mais s’est incliné face à ses deux concurrents, l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, lors des deux premières journées. Les Trudonnaires n’ont ensuite pu obtenir mieux qu’un partage face à La Gantoise.

Wouter Vrancken refuse toutefois d’évoquer une quelconque baisse de forme des Canaris. "La semaine dernière, nous avons dominé la meilleure équipe de Belgique. Face aux meilleures équipes, tout doit être parfait. Il faut savoir saisir sa chance dans une compétition de ce calibre face aux meilleures équipes", déclarait-il en conférence de presse ce lundi.

Un coup de moins bien dans les résultats, mais pas dans le jeu, à Saint-Trond

"Nous n’avons encaissé que trois buts depuis le début des Play-Offs et nous avons concédé très peu d’occasions. Nous avons également bien défendu face à La Gantoise. Il s’agit désormais de saisir nos occasions. Entre l’Union et Bruges, le champion sera celui qui fait preuve du plus de réalisme, et c’est une étape que nous devons franchir."

"Au niveau des résultats, il y a peut-être un léger coup de moins bien, mais si l’on regarde le jeu, la dynamique et le plaisir sont toujours présents. C’est formidable d’être dans les Champions Play-Offs et nous voulons désormais y faire nos preuves."


Si Saint-Trond veut marquer les esprits, il faudra impérativement décrocher une première victoire cette semaine face à Anderlecht, puis contre Malines. L’écart avec le club bruxellois, quatrième, n’est plus que de deux points, et les Limbourgeois doivent donc reprendre leur marche en avant.

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