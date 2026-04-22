Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

Scott Crabbé, journaliste football
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Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise
Photo: © photonews

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Cette saison, La Gantoise prête Nurio Fortuna en Grèce. Le joueur ne reviendra pas chez les Buffalos.

En juillet 2020, La Gantoise avait payé pas moins de six millions d'euros à Charleroi pour recruter Nurio Fortuna, faisant de lui le deuxième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club derrière Momodou Sonko.

Il faut dire que le latéral angolais avait démontré de remarquables qualités physiques pour débouler sur son flanc lors de ses trois saisons à Charleroi, qui avait été le chercher pour une bouchée de pain dans l'équipe réserve de Braga.

140 matchs avec Gand mais plus dans les plans

Chez les Gantois, Nurio a commencé sur les mêmes bases, avec deux premières saisons pleines. Mais son temps de jeu s'est ensuite amoindi d'exercice en exercice. Les Buffalos l'avaient d'ailleurs prêté à Dunkerque la saison dernière.

Aujourd'hui, la direction l'a envoyé à Volos, en première division grecque. Là aussi, l'ancien Carolo a débuté comme titulaire, avant d'être freiné par diverses blessures pendant l'hiver, il est aujourd'hui sur la touche.


La Gantoise a expliqué dans un communiqué officiel que Nurio ne reviendrait pas au club à l'issue de son prêt. Un accord a en effet été trouvé pour résilier son contrat à l'amiable. A 31 ans, le joueur va donc se retrouver libre.

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