Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/04: Boris

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Boris

Officiel : trois ans après Eupen, Boris Lambert va regoûter à la D1A

Courtrai a décidé de lever l'option l'achat de Boris Lambert. Il redécouvrira ainsi la D1A avec les Kerels la saison prochaine. (Lire la suite)