Officiel : trois ans après Eupen, Boris Lambert va regoûter à la D1A

Courtrai a décidé de lever l'option l'achat de Boris Lambert. Il redécouvrira ainsi la D1A avec les Kerels la saison prochaine.

Prêté à Courtrai par Willem II cette saison, Boris Lambert s'est rapidement imposé comme titulaire. Intransigeant défensivement, il a également contribué à la montée de l'équipe avec ses 4 buts et 2 assists.

Appartenant toujours à Willem II jusqu'en 2028, son avenir restait incertain. Courtrai avait toutefois négocié une option d'achat. Le club a confirmé aujourd'hui qu'il l'avait levée pour acquérir le natif de Han-sur-Lesse jusqu'en 2029.

Boris Lambert blijft langer een Kerel. Tot 2029. 😍



Meer info via: https://t.co/hg85d99UbQ pic.twitter.com/ur3VWAR3qK — KV Kortrijk (@kvkofficieel) April 22, 2026

Courtrai joue la carte de la continuité

"Boris a été l'un des joueurs clés de l'équipe cette saison. Grâce à ses buts et passes décisives, il a joué un rôle déterminant dans les résultats de nos Kerels et leur accession en Première Division. Il s'est également révélé indispensable en défense, grâce à son abnégation, ses récupérations de balle et son leadership. Un vrai Kerel", peut-on lire dans le communiqué officiel.

"Il nous a aussi sauvés dans les moments cruciaux. Nous sommes donc particulièrement heureux qu'il s'engage pour l'avenir avec le club", s'enthousiasme le directeur sportif Nils Vanneste.





Trois ans après sa dernière saison à Eupen, Boris Lambert va donc regoûter à l'élite belge. Il compte 84 matchs de D1A, mais aussi désormais 26 rencontres d'Eredivisie avec Willem II.