Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

Ruslan Malinovskyi vit ses dernières semaines de contrat au Genoa. Il sera un profil libre assez demandé cet été...à moins qu'un club ne joue la carte de l'anticipation.

La légende veut que certains anciens gardiens de Pro League font encore des cauchemars du pied gauche de Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien avait une frappe de mule, que ce soit sur coup franc ou sur des tirs à distance.

Plusieurs de ses 30 buts avec Genk sont ainsi des purs bijoux, qui lui avaient valu un transfert à plus de 13 millions du côté de l'Atalanta. Après deux passages du côté de Marseille, il est aujourd'hui actif du côté du Genoa.

Malinovskyi n'a rien perdu de sa magie

Du haut de ses 32 ans (33 dans deux semaines), il enchaîne encore les rencontres comme titulaire en Serie A et y a d'ailleurs signé quelques pétards. Mais son contrat prend fin dans deux mois. Et son âge ainsi que son salaire font qu'il n'est pas dans les intentions du club de le prolonger.

Malinovskyi se retrouvera donc libre cet été. Un profil plus qu'intéressant vu son expérience et sa qualité technique. Mais les clubs intéressés devront rapidement réagir s'ils veulent encore l'accueillir.



Fabrizio Romano rapporte ainsi que l'international ukrainien est en négociations avancées avec Trabzonspor, qui lui offre un contrat de trois ans. Loin d'être négligeable lorsque l'on va sur ses 33 printemps.