"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise
Photo: © photonews
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On a appris cette semaine que le RSC Anderlecht ne conserverait pas Coba Da Costa. Les analystes n'auront pas été surpris.

Het Nieuwsblad a ainsi révélé cette semaine ce qui était un secret de polichinelle : le RSCA ne devrait pas lever les options de Coba Da Costa et Mihajlo Ilic. Le Serbe a rendu des services sous Jérémy Taravel, mais l'option posée par le FC Bologne est trop élevée pour ce qu'Ilic a amené. 

Concernant Coba Da Costa, on peut par contre parler d'échec sur tout la ligne. Le Guinéen a été titularisé le week-end dernier par Taravel et a été en-dessous de tout. Il n'a jamais montré avoir le niveau pour la Jupiler Pro League, et encore moins pour les Playoffs. 

Coba Da Costa "ne vaut pas un clou"

"Da Costa ne vaut pas un clou", assène Wesley Sonck ce lundi dans l'émission néerlandophone 90 Minutes. "Il n'a pas cadré un seul tir, passait son temps à terre...". Da Costa était sorti à l'heure de jeu, sans avoir fait la différence. 

En 14 matchs de Liga, Coba Da Costa n'avait pas été décisif une seule fois avec Gijon. S'il avait le bénéfice du doute à son arrivée au vu du style de jeu très peu spectaculaire du club espagnol, on comprend désormais que son niveau est en cause.


L'ailier guinéen était arrivé en catastrophe à Anderlecht suite au départ de dernière minute de Nilson Angulo, parti à Sunderland. Olivier Renard avait notamment profité des contacts établis avec Gijon lors du prêt de Luis Vazquez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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