Repéré à quelques pas du Bosuil : en souffrance, Romelu Lukaku arrête précipitamment sa séance du jour

Romelu Lukaku poursuit son retour du côté d'Anvers. Mais sa séance du jour est tout sauf rassurante.

Après avoir rencontré la direction de Naples en début de semaine, Romelu Lukaku est de retour en Belgique. Le Diable Rouge travaille avec Move to Cure, le cabinet de Lieven Maesschalck pour retrouver sa forme optimale.

Il tâche de remettre son corps en l'état à Anvers. Ce mercredi, on a ainsi pu l'apercevoir sur un terrain d'entraînement de l'Antwerp jouxtant le Bosuil pour une séance individuelle en compagnie d'un préparateur physique.

Lukaku encore loin du compte

Mais les images captées par Het Laatste Nieuws ne sont guères rassurantes, montrant Big Rom à bout de souffle, sa grimace témoignant de la dureté que l'effort représente pour lui.

Voir un athlète devoir reprendre son souffle n'est, en soi, pas anormal, mais cette séance a de quoi interroger. Après quelques exercices de stabilisation et d'échauffement, Lukaku a rapidement arrêté les frais.



Une heure après son arrivée, il quittait déjà le Bosuil, se tenant le mollet (après avoir souffert de la cuisse pendant des mois). Une réaction qui n'augure rien de bon à 53 jours du premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde.