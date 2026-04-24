Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ?

La Norvège arrive au Mondial avec une génération très prometteuse. Portés par Erling Haaland, les Scandinaves veulent créer la surprise. Peuvent-ils jouer les outsiders ?

Pour la première fois depuis 1998, la Norvège va retrouver la Coupe du Monde. Erling Haaland et ses coéquipiers ont frappé fort durant les qualifications en survolant leur groupe avec le maximum de points. Avec un bilan parfait de 24 sur 24 et une différence de buts de +32, ils ont devancé l'Italie. Certes, ce n'était pas la plus grande Italie de l'histoire, mais il fallait quand même le faire.

L'incroyable progression du foot norvégien

La facilité avec laquelle la Norvège s'est qualifiée montre l'énorme progression du pays ces dernières années. Et ce succès ne doit rien au hasard : il y a un plan derrière tout ça. Selon TransferRoom, la fédération norvégienne a pris plusieurs mesures pour sortir son football de l'ombre et le ramener au sommet.

Ces dernières années, le pays a massivement investi dans les infrastructures, en installant de nombreux terrains synthétiques et de petits terrains de proximité au cœur des communes.

Une usine à talents

Un plan national pour la détection des talents a vu le jour. L'idée était simple : aider les petits clubs locaux à mieux former leurs entraîneurs. Tout le pays avance avec la même philosophie de jeu.

Ces efforts paient, et toute l'Europe s'en rend compte. La Norvège est devenue un incroyable vivier de jeunes joueurs. En Belgique, on a pu voir ce talent de près avec des joueurs comme Sander Berge (ex-Genk), Antonio Nusa (ex-Club de Bruges) ou Hugo Vetlesen.

Erling Haaland brille depuis plusieurs saisons en Premier League avec Manchester City et marque presque tout le temps. Martin Ødegaard est devenu le patron du milieu de terrain d'Arsenal.

Et ce n'est pas tout. Des joueurs comme Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Manchester City), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) et Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace). Tous ont prouvé leur immense talent dans les plus grands championnats européens.

Si l'on ajoute à ça le réveil des clubs norvégiens, avec Bodø/Glimt en tête, vous obtenez un pays en plein essor sur la scène footballistique.

Le facteur Haaland

Mais pour franchir un cap avec la sélection, il faut un grand buteur. Comme Romelu Lukaku avec les Belgique, Haaland est la pièce maîtresse de cette génération dorée norvégienne.

L'attaquant affiche des statistiques impressionnantes avec la Norvège. En 49 matchs, Erling Haaland a inscrit 55 buts. Et il n'a que 25 ans.

Son aura, la confiance qu'il dégage et son importance dans le jeu offensif peuvent faire de la Norvège un outsider dangereux à la Coupe du monde. Elle aura l'occasion de le prouver aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dans un groupe relevé avec la France, le Sénégal et l'Irak.