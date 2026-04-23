Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen
Photo: © photonews
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Le RSC Anderlecht a cette fois été puni de son match terne à Saint-Trond. Les Mauves n'ont pourtant pas livré leur moins bon match.
Coosemans (7)
Sans lui, le match est plié bien plus vite - et on a l'impression d'avoir écrit ce commentaire à chaque match d'Anderlecht dans ces Playoffs.
Augustinsson (5)
Un match assez anonyme mais il a nettement moins souffert face à Sebaoui que Maamar sur l'autre flanc. Il s'est attiré la sympathie de ses supporters en étant celui qui s'en est pris à Goto pour ses célébrations.
Diarra (4)
Que c'est faible techniquement ! À la relance et surtout au centre, un geste qu'il ne devrait plus tenter. Une tête repoussée par Kokubo qui aurait pu sauver son match, mais surtout beaucoup de duels perdus face à Goto.
Sardella (6)
Quelques interventions bien senties et surtout des longs ballons millimétrés vers ses ailiers. Il est une solide option en défense centrale, et ça peut être très utile à moyen terme.
Maamar (3)
Martyrisé par Matsuzawa, inexistant offensivement. Un match raté de plus qui confirme qu'il est vraiment un pis-aller.
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Llansana (4,5)
Bien trop peu de présence et d'impact, hors-tempo, incapable de cadrer un tir ou de trouver l'intervalle : dans un tel match, ses limites étaient criantes.
Saliba (5)
Lui non plus n'a rien amené offensivement mais il a tenté, et fait souvent la faute qu'il faut même si c'est maladroit - et que s'il doit la faire, c'est qu'il est un peu dépassé.
Verschaeren (4)
Enfin, il avait les clefs au n°10... et sa prestation a fait mal aux yeux comparée à celle de Ryotaro Ito en face. Le constat est triste : Yari Verschaeren, en 2026, n'a plus le niveau pour Anderlecht.
Degreef (5)
Un peu léger mais il a tout donné, a récupéré énormément de ballons et mis un pressing qui a gêné la défense trudonnaire.
Cvetkovic (5)
Le même constat : le Serbe décrochait beaucoup, un peu trop, mais il a été à la base de nombreuses erreurs adverses et a réussi à conserver cet impact tout au long du match.
Bertaccini (5,5)
Là aussi, beaucoup de pressing et de combativité - mais avec en sus deux frappes très dangereuses. Un match très correct dans "son" Stayen.
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