Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Le RSC Anderlecht a cette fois été puni de son match terne à Saint-Trond. Les Mauves n'ont pourtant pas livré leur moins bon match.

Coosemans (7)

Sans lui, le match est plié bien plus vite - et on a l'impression d'avoir écrit ce commentaire à chaque match d'Anderlecht dans ces Playoffs.

Augustinsson (5)

Un match assez anonyme mais il a nettement moins souffert face à Sebaoui que Maamar sur l'autre flanc. Il s'est attiré la sympathie de ses supporters en étant celui qui s'en est pris à Goto pour ses célébrations.

Diarra (4)

Que c'est faible techniquement ! À la relance et surtout au centre, un geste qu'il ne devrait plus tenter. Une tête repoussée par Kokubo qui aurait pu sauver son match, mais surtout beaucoup de duels perdus face à Goto.

Sardella (6)

Quelques interventions bien senties et surtout des longs ballons millimétrés vers ses ailiers. Il est une solide option en défense centrale, et ça peut être très utile à moyen terme.

Maamar (3)

Martyrisé par Matsuzawa, inexistant offensivement. Un match raté de plus qui confirme qu'il est vraiment un pis-aller.



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Llansana (4,5)

Bien trop peu de présence et d'impact, hors-tempo, incapable de cadrer un tir ou de trouver l'intervalle : dans un tel match, ses limites étaient criantes.

Saliba (5)

Lui non plus n'a rien amené offensivement mais il a tenté, et fait souvent la faute qu'il faut même si c'est maladroit - et que s'il doit la faire, c'est qu'il est un peu dépassé.

Verschaeren (4)

Enfin, il avait les clefs au n°10... et sa prestation a fait mal aux yeux comparée à celle de Ryotaro Ito en face. Le constat est triste : Yari Verschaeren, en 2026, n'a plus le niveau pour Anderlecht.

Degreef (5)

Un peu léger mais il a tout donné, a récupéré énormément de ballons et mis un pressing qui a gêné la défense trudonnaire.

Cvetkovic (5)

Le même constat : le Serbe décrochait beaucoup, un peu trop, mais il a été à la base de nombreuses erreurs adverses et a réussi à conserver cet impact tout au long du match.

Bertaccini (5,5)

Là aussi, beaucoup de pressing et de combativité - mais avec en sus deux frappes très dangereuses. Un match très correct dans "son" Stayen.