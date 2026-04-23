Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

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Lommel prend une grosse option avec sa victoire 3-0 contre le RFC Liège.Partage entre le Patro et le Beerschot 1-1.

La soirée de jeudi a lancé les demi-finales des Play-offs de Challenger Pro League. Deux affiches au programme, avec un enjeu important, se rapprocher d'un barrage face à Dender EH.

Lommel a détruit le FC Liège

Lommel n'a laissé aucune chance au RFC Liège à domicile. Les Limbourgeois ont frappé très tôt avec deux buts en moins d'un quart d’heure de jeu, signés Schoofs et Van Duiven.

Les Liégeois n'ont pas réussi à revenir dans la partie. Lommel a enfoncé le clou en seconde période avec un troisième but cinq minutes après la pause. Le score est lourd, et l'écart important avant le match retour prévu dans quatre jours.

Tout est encore possible le Beerschot

Dans l'autre rencontre, le duel entre le Patro Eisden Maasmechelen et le Beerschot a été plus serré. Le Patro avait pris l'avantage grâce à un but de Renson après 18 minutes de jeu.


Mais le Beerschot est revenu au score et les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1. Rien n'est encore joué pour le match retour.

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