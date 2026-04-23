"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht s'incline 2-0 à Saint-Trond et laisse filer la troisième place. Bertaccini regrette l'attitude de son équipe et appelle à réagir rapidement.

Anderlecht a laissé passer une occasion importante ce jeudi soir. En déplacement, les Bruxellois visaient la troisième place des Champions Play-Offs. Mais le STVV est venu freiner leurs ambitions avec une victoire 2-0.

Le piège s'est refermé en fin de match. Saint-Trond a poussé jusqu’à faire craquer la défense bruxelloise, qui a fini par céder dans le dernier quart d’heure. L’ancien de la maison Keisuke Goto a ouvert le score.

Un coup dur pour Anderlecht, qui a eu du mal à réagir derrière. Le Japonais n’avait plus marqué depuis des semaines. Merlen a assuré la victoire avec un deuxième but dans le temps additionnel.

Adriano Bertaccini était à l'interview après la rencontre. "Ce n'est pas fini, il reste encore six matchs. On a cinq points de retard (NDLR : sur la troisième place). Les Play-Offs 1, c'est long. On doit changer cette mentalité et mieux entrer dans nos matchs. On a quand même montré de belles choses, mais ce premier but nous a fait mal mentalement."

Le coup de gueule de Bertaccini

Lire aussi… Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen
Une mauvaise tactique de Jérémy Taravel...? "Le problème, c'est qu'on les a trop laissés jouer. On est Anderlecht, pas une petite équipe. On était à onze dans notre rectangle, ce n'est pas comme ça qu'on gagne un match. À un moment, il faut se réveiller et pousser."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Adriano Bertaccini

Plus de news

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

23:50
Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

23:30
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

22:37
"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

23:00
Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

23:00
Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

22:33
Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

21:40
Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

21:20
🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

21:00
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

14:00
Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

14:20
🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

12:40
Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

20:30
Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

17:30
Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

11:00
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

10:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1
🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

18:30
Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

18:00
Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

15:40
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

16:00
Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden Analyse

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

14:40
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

13:00
3
Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

15:00
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

10:00
Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

13:40
1
Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

13:20
Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

12:20
1
"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

11:20
Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

12:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved