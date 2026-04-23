"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

Anderlecht s'incline 2-0 à Saint-Trond et laisse filer la troisième place. Bertaccini regrette l'attitude de son équipe et appelle à réagir rapidement.

Anderlecht a laissé passer une occasion importante ce jeudi soir. En déplacement, les Bruxellois visaient la troisième place des Champions Play-Offs. Mais le STVV est venu freiner leurs ambitions avec une victoire 2-0.

Le piège s'est refermé en fin de match. Saint-Trond a poussé jusqu’à faire craquer la défense bruxelloise, qui a fini par céder dans le dernier quart d’heure. L’ancien de la maison Keisuke Goto a ouvert le score.

Un coup dur pour Anderlecht, qui a eu du mal à réagir derrière. Le Japonais n’avait plus marqué depuis des semaines. Merlen a assuré la victoire avec un deuxième but dans le temps additionnel.

Adriano Bertaccini était à l'interview après la rencontre. "Ce n'est pas fini, il reste encore six matchs. On a cinq points de retard (NDLR : sur la troisième place). Les Play-Offs 1, c'est long. On doit changer cette mentalité et mieux entrer dans nos matchs. On a quand même montré de belles choses, mais ce premier but nous a fait mal mentalement."

Le coup de gueule de Bertaccini

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Une mauvaise tactique de Jérémy Taravel...? "Le problème, c'est qu'on les a trop laissés jouer. On est Anderlecht, pas une petite équipe. On était à onze dans notre rectangle, ce n'est pas comme ça qu'on gagne un match. À un moment, il faut se réveiller et pousser."