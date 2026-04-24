Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/04

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/04
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Anderlecht prépare son prochain gros coup en défense. Pour pallier de futurs départs, le Sporting vise un international péruvien de 23 ans au profil très polyvalent. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 23/04

Plus de news

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

09:30
Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

09:00
Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

08:30
Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert Analyse

Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

08:00
Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

07:40
Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ? Analyse

Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ?

07:20
C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

07:04
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

06:00
Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

06:30
Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

23:50
Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

06:00
Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

23:30
"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

23:53
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

23:00
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

22:37
Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

23:00
Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

22:33
"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

22:00
Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

21:40
Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

21:20
🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

21:00
Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

20:30
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

18:30
Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

18:00
Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

17:30
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

16:00
Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

15:40
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

15:00
Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden Analyse

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

14:40
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved