Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/04

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Anderlecht prépare son prochain gros coup en défense. Pour pallier de futurs départs, le Sporting vise un international péruvien de 23 ans au profil très polyvalent. (Lire la suite)