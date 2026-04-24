Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

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Un duel entre Genk et le Standard, la bataille des Flandres opposant Gand et Bruges, le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union. De belles affiches lors de la cinquième journée des Play-Offs, pour laquelle voici l'ensemble des arbitres désignés.

Cap, déjà, sur la cinquième journée des Play-Offs, ce week-end. Plusieurs belles affiches sont au programme, dont un duel entre Genk et le Standard en Europe Play-Offs, la bataille des Flandres entre Gand et Bruges en Champions Play-Offs ou encore le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union. Voici l'ensemble des arbitres désignés pour officier lors de cette cinquième journée.

24/04/2026 – 20:45 Cercle Brugge K.S.V. – F.C.V. Dender E.H.

  • Arbitre : Michiel Allaerts
  • Assistant 1 : Tom Vanpoucke
  • Assistant 2 : Jordy Vermeire
  • Quatrième officiel : Jasper Vitse
  • VAR : Matonga Simonini
  • AVAR : Jana Van Laere
  • RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

25/04/2026 – 16:00 Oud-Heverlee Leuven – Sporting Charleroi

  • Arbitre : Anthony Letellier
  • Assistant 1 : Nicolas Maszowez
  • Assistant 2 : Christophe Battiston
  • Quatrième officiel : Tim De Keyzer
  • VAR : Kevin Van Damme
  • AVAR : Melissa Lejear
  • RO : Yenthe Boogaerts

25/04/2026 – 18:15 K.R.C. Genk – Standard Liège

  • Arbitre : Lothar D'Hondt
  • Assistant 1 : Romain Devillers
  • Assistant 2 : Nico Claes
  • Quatrième officiel : Bert Verbeke
  • VAR : Bert Put
  • AVAR : Bryan Bijnens
  • RO : Niels Bossuyt

25/04/2026 – 20:45 K.V.C. Westerlo – Royal Antwerp F.C.

  • Arbitre : Nicolas Laforge
  • Assistant 1 : Laurent Conotte
  • Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
  • Quatrième officiel : Tom Stevens
  • VAR : Quentin Pirard
  • AVAR : Quentin Lesceux
  • RO : Jerome Meys

26/04/2026 – 13:30 K.A.A. Gent – Club Brugge K.V.

  • Arbitre : Erik Lambrechts
  • Assistant 1 : Jo De Weirdt
  • Assistant 2 : Mathias Hillaert
  • Quatrième officiel : Jan Boterberg
  • VAR : Nathan Verboomen
  • AVAR : Gianni Seeldraeyers
  • RO : Glenn Claes

26/04/2026 – 16:00 Yellow Red K.V. Mechelen – Sint-Truidense V.V.

  • Arbitre : Lawrence Visser
  • Assistant 1 : Ruben Wyns
  • Assistant 2 : Thibaud Nijssen
  • Quatrième officiel : Nicolas Laforge
  • VAR : Wesli De Cremer
  • AVAR : Kevin Debeuckelaere
  • RO : Christophe Snoeck

26/04/2026 – 18:30 R.S.C. Anderlecht – Union Saint-Gilloise

  • Arbitre : Jasper Vergoote
  • Assistant 1 : Michael Geerolf
  • Assistant 2 : Martijn Tiesters
  • Quatrième officiel : Wim Smet
  • VAR : Bram Van Driessche
  • AVAR : Michele Seeldraeyers
  • RO : Dieter Van Esch

26/04/2026 – 19:15 S.V. Zulte Waregem – RAAL La Louvière

  • Arbitre : Massimiliano Ledda
  • Assistant 1 : Quentin Blaise
  • Assistant 2 : Julien Biron
  • Quatrième officiel : Anaik Jacoby
  • VAR : Laurent Willems
  • AVAR : Anthony Letellier
  • RO : Ermaild Mataj
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