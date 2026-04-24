Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

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Un duel entre Genk et le Standard, la bataille des Flandres opposant Gand et Bruges, le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union. De belles affiches lors de la cinquième journée des Play-Offs, pour laquelle voici l'ensemble des arbitres désignés.

Cap, déjà, sur la cinquième journée des Play-Offs, ce week-end. Plusieurs belles affiches sont au programme, dont un duel entre Genk et le Standard en Europe Play-Offs, la bataille des Flandres entre Gand et Bruges en Champions Play-Offs ou encore le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union. Voici l'ensemble des arbitres désignés pour officier lors de cette cinquième journée. 24/04/2026 – 20:45 Cercle Brugge K.S.V. – F.C.V. Dender E.H. Arbitre : Michiel Allaerts

Michiel Allaerts Assistant 1 : Tom Vanpoucke

Tom Vanpoucke Assistant 2 : Jordy Vermeire

Jordy Vermeire Quatrième officiel : Jasper Vitse

Jasper Vitse VAR : Matonga Simonini

Matonga Simonini AVAR : Jana Van Laere

Jana Van Laere RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho 25/04/2026 – 16:00 Oud-Heverlee Leuven – Sporting Charleroi Arbitre : Anthony Letellier

Anthony Letellier Assistant 1 : Nicolas Maszowez

Nicolas Maszowez Assistant 2 : Christophe Battiston

Christophe Battiston Quatrième officiel : Tim De Keyzer

Tim De Keyzer VAR : Kevin Van Damme

Kevin Van Damme AVAR : Melissa Lejear

Melissa Lejear RO : Yenthe Boogaerts 25/04/2026 – 18:15 K.R.C. Genk – Standard Liège Arbitre : Lothar D'Hondt

Lothar D'Hondt Assistant 1 : Romain Devillers

Romain Devillers Assistant 2 : Nico Claes

Nico Claes Quatrième officiel : Bert Verbeke

Bert Verbeke VAR : Bert Put

Bert Put AVAR : Bryan Bijnens

Bryan Bijnens RO : Niels Bossuyt 25/04/2026 – 20:45 K.V.C. Westerlo – Royal Antwerp F.C. Arbitre : Nicolas Laforge

Nicolas Laforge Assistant 1 : Laurent Conotte

Laurent Conotte Assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Vito Di Vincenzo Quatrième officiel : Tom Stevens

Tom Stevens VAR : Quentin Pirard

Quentin Pirard AVAR : Quentin Lesceux

Quentin Lesceux RO : Jerome Meys 26/04/2026 – 13:30 K.A.A. Gent – Club Brugge K.V. Arbitre : Erik Lambrechts

Erik Lambrechts Assistant 1 : Jo De Weirdt

Jo De Weirdt Assistant 2 : Mathias Hillaert

Mathias Hillaert Quatrième officiel : Jan Boterberg

Jan Boterberg VAR : Nathan Verboomen

Nathan Verboomen AVAR : Gianni Seeldraeyers

Gianni Seeldraeyers RO : Glenn Claes 26/04/2026 – 16:00 Yellow Red K.V. Mechelen – Sint-Truidense V.V. Arbitre : Lawrence Visser

Lawrence Visser Assistant 1 : Ruben Wyns

Ruben Wyns Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Thibaud Nijssen Quatrième officiel : Nicolas Laforge

Nicolas Laforge VAR : Wesli De Cremer

Wesli De Cremer AVAR : Kevin Debeuckelaere

Kevin Debeuckelaere RO : Christophe Snoeck 26/04/2026 – 18:30 R.S.C. Anderlecht – Union Saint-Gilloise Arbitre : Jasper Vergoote

Jasper Vergoote Assistant 1 : Michael Geerolf

Michael Geerolf Assistant 2 : Martijn Tiesters

Martijn Tiesters Quatrième officiel : Wim Smet

Wim Smet VAR : Bram Van Driessche

Bram Van Driessche AVAR : Michele Seeldraeyers

Michele Seeldraeyers RO : Dieter Van Esch 26/04/2026 – 19:15 S.V. Zulte Waregem – RAAL La Louvière Arbitre : Massimiliano Ledda

Massimiliano Ledda Assistant 1 : Quentin Blaise

Quentin Blaise Assistant 2 : Julien Biron

Julien Biron Quatrième officiel : Anaik Jacoby

Anaik Jacoby VAR : Laurent Willems

Laurent Willems AVAR : Anthony Letellier

Anthony Letellier RO : Ermaild Mataj