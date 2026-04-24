🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

Victime d'un tacle appuyé, Yannick Carrasco a réagi avec véhémence auprès de l'arbitre. Auteur d'applaudissements narquois, l'ancien Diable Rouge a reçu deux cartes jaunes en dix secondes et a été expulsé.

Yannick Carrasco a vécu une sale soirée, ce jeudi, en finale de la Ligue des champions des clubs du Golfe avec Al-Shabab.

Titulaire, l'ancien Diable Rouge a été exclu juste avant l'heure de jeu après avoir reçu deux cartes jaunes successivement, alors qu'il se sentait à la base victime de la situation.

Après un tacle appuyé lors duquel un adversaire a essuyé ses crampons sur son tibia, Yannick Carrasco est allé se plaindre avec véhémence auprès de l'arbitre de la rencontre.

Yannick Carrasco reçoit deux cartes jaunes en dix secondes avec Al-Shabab

Capitaine de son équipe, Carrasco n'a pas apprécié que l'arbitre ne punisse pas son adversaire et s'est mis à applaudir, d'abord vers les tribunes, puis vers l'arbitre après s'être retourné.

L'ailier gauche a reçu une deuxième carte jaune dans la foulée, synonyme d'expulsion, et a quitté la pelouse en montrant son tibia, fou de rage, à la caméra. Une sale soirée pour Yannick Carrasco, son équipe ayant été battue 0-3 en finale contre Al-Rayyan.



