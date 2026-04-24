Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

Qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich affrontera le tenant du titre, Stuttgart, qui s'est défait de Fribourg au terme des prolongations, ce jeudi soir. Parmi les hommes du match, l'ancien de Genk Bilal El Khannouss s'est offert un doublé de passes décisives.

Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en début de saison et de sa 35e Bundesliga la semaine dernière, le Bayern Munich est encore en lice pour un quadruplé historique.

Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Allemagne, cette semaine, au détriment du Bayer Leverkusen (0-2).

La deuxième demi-finale avait lieu ce jeudi, entre Stuttgart et Fribourg. Et c'est Stuttgart, le tenant du titre, qui a émergé en s'imposant 2-1 à l'issue des prolongations.

Avec un grand Bilal El Khannouss, Stuttgart rejoint le Bayern en finale de la Coupe

Stuttgart était pourtant mené au score à la pause après Maximilian Eggestein (0-1, 28e). Mais en seconde période, Die Schwaben a décroché la prolongation via l'ancien Unioniste Deniz Undav, bien servi par l'ancien joueur de Genk Bilal El Khannouss (1-1, 70e).



En prolongation, c'est Tiago Tomás qui a apporté la décision finale à l'approche du temps additionnel (2-1, 119e), sur un nouveau service de Bilal El Khannouss, l'homme décisif de cette demi-finale. Vincent Kompany et le Bayern affronteront donc le champion en titre pour lui chiper sa couronne, le 23 mai prochain.