Après sa carrière, Simon Mignolet fera comme Jan Vertonghen et aidera le football belge

Jan Vertonghen a décidé d'aider le développement du football belge depuis la fin de sa carrière. Il sera rejoint, en septembre, par Simon Mignolet, qu'il n'hésitera pas à épauler.

Jan Vertonghen a joué pour plusieurs grands clubs dans sa carrière, dont l'Ajax Amsterdam, Tottenham, Benfica et le Sporting d'Anderlecht. Il est donc très probable que le recordman de sélections chez les Diables Rouges ait été contacté à l'une ou l'autre reprise pour occuper un nouveau poste dans l'un de ces clubs.

"Bien sûr, je me rends encore de temps en temps à Anderlecht et il y a des conversations naturelles sur ce que je pourrais faire au sein du club. Mais ce n'est pas comme si nous nous étions assis autour d'une table pour décider que j'allais devenir le directeur sportif", a déclaré l'ancien défenseur central dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Vertonghen estime d'ailleurs que les joueurs devraient faire preuve de plus de modestie quant à leur après-carrière. "Beaucoup pensent pouvoir devenir directeur sportif simplement parce qu'ils connaissent le milieu. Je leur dirais : 'investissez plutôt en vous-mêmes'."

Simon Mignolet rejoindra aussi l'Union belge en septembre

De nombreuses formations sont proposées par la FIFA et l'UEFA. Jan Vertonghen suit par exemple la formation "Master for International Players", ce qui explique son stage aux côtés de Vincent Mannaert à l'Union belge. L'ancien capitaine des Diables reconnaît que reprendre des études n'est pas facile pour un ancien joueur, mais que beaucoup devraient y songer.

Simon Mignolet, par exemple, rejoindra la direction sportive de l'Union belge au mois de septembre et travaillera peut-être aux côtés de Jan Vertonghen si ce dernier est une nouvelle fois prolongé après la fin de son stage. "Je salue cette initiative. C'est un joueur de haut niveau qui pourra apporter sa contribution. Mignolet est l'un des joueurs les plus intelligents que j'aie rencontrés durant ma carrière."



Lire aussi… 🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre›

Les deux hommes sont en contact régulier, et Vertonghen n'hésitera pas à aider Mignolet lorsqu'il le rejoindra. "Ainsi, je pourrais partager avec lui l'expérience que j'ai acquise ici. Il sera plongé dans le grand bain plus rapidement", a conclu Jan Vertonghen, qui a décidé de consacrer son après-carrière au développement et à la progression du football belge.