Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?
Photo: © photonews

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En peu de temps, Joaquin Seys a mis tout le monde d'accord au Club de Bruges. Le défenseur de 21 ans, pur produit du club, intéresse les recruteurs de Premier League.

Des recruteurs d'Arsenal, de Manchester United et d'Aston Villa ont assisté aux derniers matchs de Jupiler Pro League pour observer Joaquin Seys de près. C'est du solide d'après les rapports.

Son mélange d'explosivité, de finesse technique et de maturité défensive attire l'œil des grands clubs étrangers. Sa polyvalence est un gros point fort. Arsenal serait particulièrement convaincu.

Du côté du Club de Bruges, on voit en Seys l'une des plus grosses ventes à venir. La direction n'a pas intention de le laisser partir facilement cet été. Avec un contrat courant jusqu'en 2029, les Blauw en Zwart sont en position de force.

Le staff préfère le garder au moins une saison de plus pour continuer sa progression, avec l'idée de lui donner de l'expérience en Ligue des champions.

Mais la réalité du marché est là : une offre dépassant les trente millions d'euros serait difficile à refuser. Le club sait qu'une proposition astronomique venue d'Angleterre pourrait tout changer.

Minimum 30 millions d'euros

Selon Sportsboom, le Club de Bruges ne commencera à discuter qu'à partir d'une offre située entre 30 et 35 millions d'euros. Pour les clubs anglais, ce serait un excellent investissement sur le long terme. Arsenal et Aston Villa se seraient renseignés.

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