Pas de finale de la Croky Cup à la télévision : voici le montant que DAZN réclamait pour partager les droits

Conformément au décret national relatif aux médias, la finale de la Coupe de Belgique doit être diffusée à la télévision. Ce ne sera cependant pas le cas cette année, DAZN ayant gardé la pleine possession des droits.

Comme ce fut le cas ces dernières années, la finale de la Coupe de Belgique, qui sera disputée le jeudi 14 mai entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, devait initialement être diffusée gratuitement à la télévision.

Ce ne sera finalement pas le cas, DAZN ayant communiqué ce mercredi qu'un accord n'avait pas été trouvé et que la rencontre sera disponible gratuitement pour tous sur le site de streaming.

Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, DPG Media affirme pourtant avoir fait une offre à la VRT pour diffuser la compétition, tandis que dans le sud du pays, la RTBF et RTL ne semblent pas s'être réellement positionnées. DAZN a toutefois déclaré que l'offre reçue n'était pas conforme aux prix du marché.

150.000€ pour un match, DAZN a tenté le coup !

"La finale de la Coupe de Belgique figure sur la liste des événements d'importance sociale majeure. Conformément au décret relatif aux médias, un tel événement doit être accessible gratuitement à un large public via une chaîne de télévision", déclare un porte-parole de DPG Media au quotidien néerlandophone.

De son propre ressenti, DPG Media a formulé une offre équitable et conforme aux règles du marché. "Le fait que DAZN rejette cette offre et annonce ensuite unilatéralement qu'elle proposera la compétition exclusivement via sa propre application constitue, à notre avis, une violation du décret relatif aux médias."





DPG Media ne compte donc pas en rester là. "Le téléspectateur est la principale victime. Nous étudions donc les mesures supplémentaires que nous pouvons prendre." D'après nos confrères de la Dernière Heure, DAZN réclamait jusqu'à 150.000 € pour partager les droits de la finale de la Coupe. Les droits de la rencontre ne vaudraient pourtant que la moitié de cette somme, selon certaines sources du monde médiatique.