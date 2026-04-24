Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler
Photo: © photonews

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Malgré la correction infligée à Malines 6-1, Ivan Leko est apparu très tendu en conférence de presse.

L'ambiance était étrange lors de la conférence de presse d'Ivan Leko après la grande victoire du Club de Bruges face à Malines. D'habitude, il explique tout en détail, mais là, ce n'était pas du tout le cas.

"Après le match contre Anderlecht, il avait dit mot pour mot : Je veux dire quelque chose, mais je ferais mieux de me taire. Pour finalement tout déballer quand même. Ça lui a valu beaucoup de critiques. Est-ce pour ça qu'il est silencieux aujourd'hui ?", se demande Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Selon le consultant, Leko est frustré parce que les choses ne se passent pas comme il le voudrait. "Quand ça ne va pas comme il l'a prévu, il explose. Il cherche la confrontation et dit ses quatre vérités. C'est clair qu'en ce moment, il ronge son frein."

Le comité sportif responsable ?

Pour Degryse, Leko a l'impression que trop de gens se mêlent de son travail. "Il a été recruté pour gagner le titre. S'il essaie de redresser la barre, la direction doit le suivre. Le fait que ce ne soit pas le cas lui pèse sur le moral."

Degryse pense que c'est ce qui énerve Leko. Si Bruges ne finit pas champion cette saison, on pointera Leko du doigt, ce qui ne serait pas juste selon lui.

L'ancien Diable Rouge estime que le comité sportif aura sa part de responsabilité en cas d'échec. "Et s'ils décident de continuer avec tout le monde alors que le titre leur échappe, les mois vont être très longs. Leko s'en rend probablement compte", conclut-il.

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