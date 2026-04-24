Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht
Photo: © photonews

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N'ayant jamais reçu sa chance à Anderlecht, Cédric Hatenboer s'éclate aujourd'hui à Telstar, et ne veut logiquement pas revenir au Lotto Park. D'autant que plusieurs clubs d'Eredivisie se montrent déjà intéressés par ses services.

Le Sporting d'Anderlecht avait remué ciel et terre pour s'offrir Cédric Hatenboer, jeune médian défensif néerlandais qui évoluait alors à l'Excelsior Rotterdam.

Le club bruxellois l'avait acquis dès le mois de janvier 2025 contre 2,1 M€, avant de le prêter dans son ancien club jusqu'à la fin de la saison. Cet été, Cédric Hatenboer débarquait réellement à Anderlecht dans le but de convaincre Besnik Hasi et de s'offrir une place de titulaire.

Cela n'a jamais été le cas, et que du contraire même, puisque Cédric Hatenboer n'a jamais séduit son entraîneur et a passé une première partie de saison avec les RSCA Futures, avec lesquels il n'a néanmoins joué que cinq matchs.

Plusieurs clubs néerlandais, dont le PSV, se disputent Cédric Hatenboer

Prêté à Telstar, dans un modeste club d'Eredivisie, pendant l'hiver, Cédric Hatenboer a retrouvé une place de titulaire et s'éclate. À tel point que plusieurs grands clubs néerlandais sont désormais intéressés par ses services.


Selon De Telegraaf, Twente, Utrecht, Heerenveen, l'AZ Alkmaar ou encore le PSV Eindhoven suivraient de près sa situation après sa bonne saison à Telstar, qui a bien fait d'inclure une option d'achat à son prêt. Onéreux pour Telstar, Hatenboer pourrait tout de même être acheté, avant d'être vendu à un club plus imposant dans la foulée. Son avenir semble en tout cas s'écrire loin du Lotto Park.

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