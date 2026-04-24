Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Anderlecht prépare son prochain gros coup en défense. Pour pallier de futurs départs, le Sporting vise un international péruvien de 23 ans au profil très polyvalent.

Anderlecht s'apprêterait à faire bouger les choses en défense. Le club bruxelois cherche à régler une fois pour toutes le cas Ndiaye. Augustinsson n'a plus qu'un an de contrat et pourrait faire ses valises cet été.

Du coup, Anderlecht n'a pas le choix : il faut trouver du renfort en défense. Selon le média Libéro, les Mauves auraient jeté leur dévolu sur César Inga, un Péruvien de 23 ans qui fait parler de lui à Universitario.

Naples serait aussi sur le coup

Arrivé dans son club en janvier dernier, le jeune défenseur ne manque pas de courtisans. La concurrence s'annonce rude puisque Naples, Watford et Kansas City seraient sur les rangs pour s'offrir ses services.

Sous contrat jusqu'en décembre 2027, sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d'euros par le site Transfermarkt. Inga compte aussi cinq sélections avec l'équipe nationale du Pérou.



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D'après les dernières informations, sa polyvalence est un atout : s'il joue habituellement comme arrière gauche, il peut dépanner dans l'axe ou un cran plus haut au milieu. Son club ne serait pas contre l'idée de le laisser partir.