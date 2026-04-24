The Roef is on fire : voici notre équipe type de la quatrième journée des Play-Offs

Alors que la cinquième journée débute déjà ce vendredi soir, la quatrième journée des Play-Offs vient tout juste de se terminer avec la victoire de Saint-Trond contre Anderlecht. Le temps pour nous de nous atteler à la réalisation de notre traditionnelle "équipe de la semaine".

Gardien de but

Cela devient peu à peu une habitude. Davy Roef enchaîne les bonnes performances et a une nouvelle fois préservé sa cage inviolée. Le faire sur la pelouse de l'Union en fait une performance encore plus intéressante. Voilà pourquoi le portier de La Gantoise est notre gardien de la semaine.

Défense

Davy Roef n'est toutefois pas le seul à avoir tenu tête à l'Union. Le jeune Belge Matties Volckaert mérite des éloges, au même titre que Siebe van der Heyden. Notre choix pour compléter la défense centrale se porte sur Yuto Tsunashima, qui a parfaitement muselé Nkada lors de Standard - Antwerp.

Sur le côté droit, notre choix se porte sur Zakaria El Ouahdi, qui a réalisé une prestation de qualité et qui a permis à Genk de s'en sortir avec un partage contre Charleroi. Sur la gauche, nous retrouvons Joaquin Seys, aligné à ce poste par Ivan Leko en raison de la blessure de Kyriani Sabbe, avec succès.

Milieu de terrain

Impossible d'ignorer Hans Vanaken, son but et ses deux passes décisives. Après sa blessure, le Diable Rouge a retrouvé la forme et s'est montré omniprésent lors du large succès des Blauw & Zwart face à Malines.

Auteur d'un doublé et d'un match plein sur la pelouse du Standard, Christopher Scott fait aussi partie de cette équipe de la semaine. La dernière place au milieu de terrain revient à Ryotaro Ito, à l'assist sur le 1-0 contre Anderlecht et également impliqué sur le 2-0.



Lire aussi… Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"›

Attaque

Devant, Nacho Ferri occupe logiquement une place de choix avec son doublé qui a permis à Westerlo de s'imposer contre Louvain. Il est accompagné par Keisuke Goto, auteur d'un but crucial contre son employeur, le Sporting d'Anderlecht, après avoir touché le poteau avant la pause.

Notre équipe de la semaine : Roef - El Ouahdi, Volckaert, Van der Heyden, Tsunashima, Seys - Scott, Ito, Vanaken - Ferri, Goto.