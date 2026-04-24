L'Union ailleurs qu'au Lotto Park en Coupe d'Europe ? C'est ce qu'indique la Commission des licences

L'Union Saint-Gilloise jouera-t-elle encore la Coupe d'Europe au Lotto Park la saison prochaine ? Ce n'est pas ce qu'indique le rapport de la Commission des licences, publié ce vendredi...

Ce vendredi, le verdict de la Commission des licences est tombé pour les clubs professionnels et de D1 Amateurs. En Jupiler Pro League, aucun ne rencontre de problèmes majeurs.

Évidemment pas l'Union Saint-Gilloise, qui a bien obtenu sa licence européenne, pour la D1A et pour la D1B pour la saison prochaine. Mais en Coupe d'Europe, comme les précédentes saisons, les Unionistes ne pourront pas jouer au Parc Duden, jugé inapte par l'UEFA.

En Ligue des Champions cette année, les Saint-Gillois ont évolué au sein du Lotto Park d'Anderlecht, ce qui entraîne toujours quelques débats compte tenu de la rivalité entre les deux clubs.

L'Union de retour au Stade Roi Baudouin en Coupe d'Europe ?

Il pourrait y avoir du changement pour la saison prochaine, si l'on en croit le rapport de la Commission des licences. "Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies, la Commission des licences décide que le club devra jouer ses éventuelles rencontres européennes lors de la saison 2026-2027 au stade Roi Baudouin à Bruxelles."



Plus de Lotto Park, donc, pour l'Union ? Le débat était déjà le même les précédentes saisons, et un accord avait finalement été trouvé avec Anderlecht. Il en ira-t-il de même pour la saison prochaine ? Le même débat se pose pour Saint-Trond, pour qui le King Power at Den Dreef d'OHL est mentionné comme stade de substitution.