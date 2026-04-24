🎥 Le RFC Liège a un genou à terre, n'a pas dit son dernier mot... mais devra arrêter les cadeaux

Battu lourdement à Lommel, le RFC Liège n'a pas dit son dernier mot dans sa demi-finale de Play-Offs. Les Sang & Marine comptent sur le soutien de leur public pour renverser la vapeur, lundi soir à Rocourt.

Le RFC Liège espérait pouvoir limiter la casse dans sa demi-finale aller de Play-Offs ce jeudi soir, à Lommel. Cela n'a pas été le cas pour les Sang & Marine, balayés 3-0 et clairement un cran en dessous de leur adversaire. C'est donc logiquement déçu que Gaëtan Englebert analysait la rencontre au micro de DAZN.

"On n'est pas contents du résultat, c'est clair. La prestation aurait pu être meilleure aussi. Après, il y a eu des moments dans le match où la différence se fait quand on est une bonne équipe et qu'on a les joueurs qu'il faut pour faire la différence."

"On a eu des possibilités en tout début de match avec plus ou moins les mêmes occasions que Lommel a eues après, mais sur leurs deux premières occasions, sur des petites erreurs de positionnement et parfois un manque d'agressivité, ils nous font directement mal. On a essayé de réagir, on a vu deux, trois bonnes choses en fin de match offensivement, mais aujourd'hui, il y avait quand même une grande différence entre les deux équipes."

À Rocourt, Liège ne lâchera pas les armes

C'est donc une somme de petites erreurs individuelles qui a causé la perte des Liégeois, selon leur entraîneur. "Pour faire un bon match contre Lommel dans de tels matchs décisifs, il faut que nos onze joueurs soient à 100 % en même temps et sur toutes les phases, et ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et quand l'adversaire a ces qualités, il peut profiter de nos erreurs, et ça se paie cash."

Une défaite lourde sur le plan comptable, mais qui n'élimine pas encore à 100 % le RFC Liège, qui jouera son match retour lundi soir (et non dimanche, en raison de Liège-Bastogne-Liège) à Rocourt. Un stade où les choses peuvent vite s'emballer, et Gaëtan Englebert le sait.





"Il y avait quatre mi-temps à jouer, on a perdu les deux premières et c'est à nous de faire en sorte de gagner les deux suivantes. On joue à domicile, on a l'appui du public et on n'a plus de questions à se poser."

"On doit essayer de montrer une bonne image du club et on va essayer de mettre en place quelque chose pour mettre la pression sur l'adversaire, essayer de faire la différence le plus tôt possible, puis on ne sait jamais en football."