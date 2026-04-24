Coup dur pour La Gantoise, privée de deux joueurs jusqu'à la fin de la saison

Avec six rencontres encore à disputer, voire sept en cas de barrage européen, La Gantoise se retrouve privée de deux joueurs jusqu'à la fin de la saison. Parmi eux, Maksim Paskotši, titulaire habituel de la défense centrale.

Après avoir accroché l'Union Saint-Gilloise au Parc Duden, La Gantoise pointe à la cinquième place des Champions Play-Offs, avec deux longueurs d'avance sur Malines et deux de retard sur Anderlecht.

Avec six rencontres encore à disputer, sept en cas de barrage européen, les Buffalos viennent néanmoins de perdre deux joueurs, dont la saison est d'ores et déjà terminée.

Le premier est un titulaire habituel en défense centrale : Maksim Paskotši. Victime d'une fracture de stress à la cheville, le défenseur central estonien n'a pas encore joué depuis le début des Play-Offs... et sera trop court pour revenir à temps, a annoncé le club dans un communiqué.

𝘾𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜𝙚𝙧, 𝙈𝙖𝙠𝙨𝙞𝙢 💪



Maksim Paskotši zal tot het einde van het seizoen buiten strijd zijn met een stressfractuur in zijn enkel. We wensen hem een vlot herstel toe! #COBW pic.twitter.com/euP3unQXut — KAA Gent (@KAAGent) April 24, 2026

Fin de saison pour Maksim Paskotši et Gilles De Meyer à La Gantoise

Il en va de même pour Gilles De Meyer, qui a subi une opération à l'épaule droite et qui commence à présent sa réhabilitation en vue de la saison prochaine.





L'arrière droit de 19 ans n'avait pratiquement pas joué en D1A et beaucoup plus en Challenger Pro League cette saison, mais le Jong Gent n'ayant désormais plus de match programmé, il aurait pu s'introduire à l'une ou l'autre reprise dans le noyau de Rik De Mil.