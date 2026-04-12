Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

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Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud, sera-t-il rejoint par Tom Saintfiet à la Coupe du monde ? Cela pourrait être le cas, puisque le Belge de 53 ans est cité parmi les prétendants pour le poste de sélectionneur du Ghana, après le licenciement d'Otto Addo.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans les médias ghanéens, cette semaine. Actuel sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saintfiet (53 ans) est cité parmi les prétendants à la reprise du poste d'Otto Addo, limogé le 31 mars 2026, à moins de trois mois de la Coupe du monde où le Ghana affrontera le Panama, l'Angleterre et la Croatie dans le groupe L.

Le globe-trotteur, passé par Al-Gharafa (Qatar) ou encore Emmen (Pays-Bas) dans son début de carrière, est évidemment un connaisseur des sélections nationales, lui qui s'est assis sur les bancs de la Namibie, du Zimbabwe, du Bangladesh, de l'Éthiopie, du Yémen, de la Gambie ou encore des Philippines dans sa carrière.

C'est d'ailleurs avec la Gambie, petit pays d'Afrique de moins de 3 millions d'habitants, qu'il a obtenu son résultat le plus probant, en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Scorpions, pour leur première participation.

Tom Saintfiet futur sélectionneur du Ghana ?

Nommé sélectionneur du Mali fin août 2024 en remplacement d'Éric Chelle, Saintfiet n'avait pas pu combler tous les points perdus par son prédécesseur lors des éliminatoires de la Coupe du monde, et n'était pas parvenu à qualifier les Aigles malgré un bilan de quatre victoires, un partage et une défaite lors des six derniers matchs de qualification.


Alors qu'il repartait pour un nouveau cycle, le voilà donc cité pour reprendre une équipe qui participera, elle, bel et bien à la Coupe du monde. Reste à voir quel sera le choix de chacun, et si le Ghana décide effectivement de foncer sur Tom Saintfiet. Mais cela pourrait représenter une belle opportunité pour celui que l'on appelle "le sorcier" sur le continent africain.

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