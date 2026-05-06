Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

Anderlecht a présenté Antoine Sibierski ce mercredi. Le Français arrive comme nouveau directeur sportif malgré plusieurs critiques autour de ses méthodes de travail. Kenneth Bornauw, le CEO du club, a expliqué son choix.

Anderlecht a présenté ce mercredi Antoine Sibierski comme son nouveau directeur sportif. Le Français était présent en conférence de presse aux côtés de Kenneth Bornauw après plusieurs semaines de rumeurs autour de son arrivée à Bruxelles.

Un choix qui a pris plusieurs mois

Le CEO du club a expliqué les raisons de ce choix. "Ces derniers mois, nous avons fait une analyse approfondie des besoins de notre organisation sportive. Nous nous sommes mis à la recherche d'un profil qui peut nous aider à atteindre nos objectifs à moyen et long terme", a expliqué Bornauw. Le poste était vacant depuis le mois de février.

Un ancien joueur de préférence ?

Le dirigeant mauve a détaillé le profil recherché par Anderlecht. "Nous cherchions quelqu'un qui a l'expérience du plus haut niveau que ce soit comme joueur ou entraîneur mais qui soit aussi un homme de terrain proche du groupe et du staff."

Bornauw a insisté sur la construction du noyau et l'importance de l'académie dans le projet du club. "Le dernier critère était de trouver un directeur sportif capable de construire un effectif compétitif et équilibré grâce à un réseau large et qui accorde de l'importance à l'académie. Nous étions d'avis qu'Antoine a le profil et le leadership qui correspondent à la situation actuelle du club."

Pour finir, le CEO a révélé qu'Anderlecht avait utilisé un cabinet externe pendant ses recherches. "Nous avons fait appel à ce bureau car nous ne voulions pas appeler directement des directeurs sportifs déjà en place dans d'autres clubs. Le nom d'Antoine y apparaissait mais il est aussi venu via notre propre réseau. Il y a eu des affinités dès nos premières rencontres. Antoine a montré de l'intérêt à notre projet et comprend les attentes d'un club comme Anderlecht", a conclu Bornauw via Belga Press et nos journalistes présents sur place.





Un profil problématique selon Molina

Mais ce profil serait problématique selon le journaliste Romain Molina, il avait déclaré sur X (ex-Twitter) "comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur Antoine Sibierski vu ses méthodes ? Agent, intermédiaire ou directeur sportif, je sais que la frontière est floue dans le milieu du foot, mais tout de même". Toujours d'après Molina, il y avait une guerre ouverte entre lui et son président Edwin Pindi.