Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

Antoine Sibierski étant enfin arrivé, le mercato estival va pouvoir commencer en coulisses du côté du Sporting d'Anderlecht. Les Mauves suivraient un jeune ailier prometteur, pas conservé par l'AS Monaco mais testé par le Paris Saint-Germain et auteur d'un doublé il y a deux jours.

"Chief Technical Officer" ? Directeur sportif ? On ne sait pas trop, mais une chose est claire : Antoine Sibierski est enfin arrivé à Anderlecht. Le Français va désormais pouvoir s'attaquer au mercato estival et a plus que jamais déjà du pain sur la planche.

L'ancien mentor sportif de l'ESTAC Troyes devra d'abord dégraisser, une quinzaine de joueurs pouvant quitter le navire, tout en ne tardant pas trop à renforcer l'effectif, pour ne pas se retrouver avec les seconds couteaux que pas grand monde ne veut en fin de mercato.

Comme avant chaque fenêtre des transferts, plusieurs rumeurs ont déjà vu le jour. Et une nouvelle vient de mettre le nez à la fenêtre, avec Malick Sylla. Un jeune joueur de 20 ans que peu de gens connaissent, mais qui pourrait s'affirmer comme une révélation dans les années à venir.

L'ailier droit sénégalais est en fin de contrat à l'AS Monaco, où il a brillé avec les Espoirs sans avoir pu intégrer pleinement l'équipe première, et où il n'est pas conservé. Arrivé du Sénégal à Paris dans sa jeunesse, il a évolué pour plusieurs clubs de la capitale dans sa jeunesse, avant d'atterrir sur le Rocher monégasque en 2021.

Anderlecht suit Malick Sylla, pas conservé par Monaco mais en test au PSG

Libre au terme de la saison, le natif de Pikine est à la recherche d'un club qui pourra lancer sa carrière professionnelle. Depuis quelques semaines, il est néanmoins déjà de retour dans la capitale, puisque Malick Sylla est notamment testé par le Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs inscrit un doublé avec les Espoirs en match amical, il y a deux jours, face au Club de Bruges U23 (victoire 4-5 des Blauw & Zwart).





Selon les informations du journaliste français Aris Djennadi, Sylla aurait montré de belles choses lors de cette rencontre, mais le PSG attendrait encore quelques semaines avant de se faire un avis définitif. Une situation dont pourraient profiter plusieurs clubs, dont le Sporting d'Anderlecht, écrit la même source.

Le club bruxellois suivrait en effet la situation de près et ne rechignerait pas au recrutement d'un ailier prometteur qu'Antoine Sibierski a probablement déjà observé lors de son mandat à Troyes. Anderlecht n'est cependant pas seul, puisque Nice et des clubs suisses sont également mentionnés parmi les prétendants.