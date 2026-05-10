Karel Geraerts poussé vers la sortie : Reims aurait choisi son successeur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Karel Geraerts poussé vers la sortie : Reims aurait choisi son successeur

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Karel Geraerts et Reims, c'est bientôt fini. Le Belge n'a pas réussi à faire remonter le club et, selon la presse française, son départ est acté.

La saison de Reims ne s'est pas déroulée comme prévu. Le club ambitionnait de remonter en Ligue 1, mais cet objectif n'a pas été atteint. Selon plusieurs analyses de la presse française, l'équipe a été trop irrégulière et n'a pas réussi à stabiliser son niveau de jeu.

La rupture est actée

D'après le journal L'Équipe, Karel Geraerts devrait quitter Reims après seulement une saison. Le projet lancé l'an dernier et prévu jusqu'en juin 2027 serait déjà abandonné.

La direction cherche à changer de fusil d'épaule, avec une préférence pour un entraîneur plus expérimenté, fin connaisseur de la Ligue 2. Geraerts a compris que le vent tournait. Désormais, la seule issue est de trouver un accord financier pour mettre fin à leur collaboration.

Analyse de la situation

La construction du noyau et l'intégration des nouveaux joueurs ont pesé dans cette saison compliquée. Les dirigeants estiment qu'il faut vite retrouver de la stabilité pour ne pas prendre trop de retard sportivement.

Lors de l'arrivée de Geraerts en 2025, la mission était claire : monter en Ligue 1. Il arrivait avec une solide réputation après ses passages à l'Union et Schalke 04. Les attentes étaient hautes, mais la réalité du championnat de France s'est avérée plus complexe que prévu.

Selon le média Champagne-Ardenne, des contacts auraient eu lieu entre le Stade de Reims et Dall'Oglio en vue de la saison prochaine.

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