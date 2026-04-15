Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

À tout juste 17 ans, Ilian Hadidi attire déjà le regard de plusieurs clubs importants du continent. Le Standard espère conserver son grand talent, mais il devra, pour ce faire, l'intégrer à son équipe première pendant l'été.

Ces dernières semaines, les rumeurs vont bon train concernant Ilian Hadidi. Arrivé au sein du centre de formation du Standard en 2016 en provenance du RFC Seraing, le médian offensif arrive en effet à un premier tournant de sa jeune carrière.

Particulièrement en vue avec les U18 du Standard ainsi qu'avec l'équipe nationale U17 du Maroc, le Liégeois de naissance a joué six matchs avec le SL16 FC en D1 ACFF cette saison, et préférerait s'arrêter là. En effet, le talent n'attend pas, et Ilian Hadidi aspire déjà à une place dans le noyau A du Standard.

C'est effectivement le plan de la direction liégeoise, qui pourrait intégrer son talent à l'équipe première dès l'été, durant la préparation au prochain exercice. Il n'est cependant pas encore certain que ce soit le cas, puisque les prétendants pour s'attacher ses services sont déjà nombreux et que le jeune joueur, en fin de contrat, va devoir trancher sa situation.

Le noyau A du Standard ou un départ vers un plus grand club pour Ilian Hadidi ?

Si des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont été cités sur les réseaux sociaux, ce sont plutôt des formations comme Lille, Monaco (à qui le Standard avait déjà cédé le jeune Daryl Leunga Leunga), le PSV, l’Ajax, Feyenoord et Dortmund qui sont mentionnées comme prétendants plus sérieux, selon nos confrères de la Dernière Heure et de l'Avenir.

Ce n’est pas tout, puisque... le Club de Bruges aurait aussi un œil très attentif sur la situation. Pour Ilian Hadidi, le dilemme est le suivant : rester au Standard et espérer faire ses débuts avec l'équipe première la saison prochaine, ou partir déjà dans un grand club pour refaire l'une ou l'autre saison chez les jeunes, mais avec un projet différent et avec des perspectives peut-être plus importantes.





Le Standard espère évidemment garder son jeune talent, mais espère que sa décision ne tournera pas seulement autour du financier. Car dans ce cas, d'autres clubs sauront se montrer bien plus intéressants que celui du bord de Meuse.