Cinq buts pour conclure la saison : l'Union en promenade dominicale contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise s'est fait plaisir en infligeant une belle claque à Anderlecht (5-1). De quoi dignement prendre congé du Parc Duden.

Cette fois, c'était la dernière : après avoir croisé le fer en phase classique, en finale de Coupe et une première fois en Playoffs, Anderlecht et l'Union concluaient leur saison par un cinquième derby bruxellois, vierge de tout enjeu mais toujours symbolique.

Côté Saint-Gillois, David Hubert a dû composer sans Kamiel Van de Perre, ce qui l'a incité à repasser à deux attaquants (Rodriguez et Biondic) en gardant Ait El Hadj et Zeneli en soutien. Dans le camp anderlechtois, pas de trace de Colin Coosemans, c'est Justin Heekeren qui a gardé les buts mauves. Jérémy Taravel a également aligné Killian Sardella, Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard.

L'Union souveraine

En clin d'œil à sa saison, le premier frisson unioniste après cinq minutes est survenu sur corner, mais la tête de Christian Burgess a été repoussée par Sardella devant la ligne de but. C'est ensuite Khalaili qui a semé la zizanie dans le rectangle, forçant Heekeren à sa première parade. Scherpen a rendu la pareille à son compatriote dans la foulée, en enlevant une reprise de volée qui ne pouvait provenir que des pieds soyeux de Nathan De Cat.

Mais c'est bien l'Union qui a conclu sa domination du premier quart d'heure avec un coup de tête bien senti de Mateo Biondic pour venir couper un caviar de centre de Besfort Zeneli dans le dos de Mathys Angely (18e, 1-0). Anderlecht avait à peine le temps de s'éponger le front que le deuxième but tombait déjà, sur une nouvelle offrande de Zeneli dans le dos de la défense mauve, cette fois laissée par Biondic à Kevin Rodriguez (21e, 2-0).

Anderlecht submergé

Même la pause fraîcheur n'a pas réussi à arrêter l'Union dans son temps fort : à la demi-heure, les protégés du Parc Duden ont encore régalé. A la réception d'une passe laser de Khalaili, Kevin Rodriguez a isolé Anouar Ait El Hadj en retrait pour le 3-0 face à 'son' Sporting décidément bien à la peine. Parmi les Unionistes dans tous les bons coups, Rodriguez se l'est ensuite joué perso dans le rectangle mais a croqué sa frappe face à Heekeren.



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Les vagues jaunes et bleues ne faiblissaient pas : si Heekeren s'est interposé face à une reprise de la tête de Biondic, il s'est en revanche fait surprendre à son premier poteau par Khalaili après un déboulé de ce dernier permis par la couverture...de Lucas Hey, placé dix mètres plus bas que ses partenaires défensifs. Score à la mi-temps : 4-0.

Le match a repris avec la montée de Mats Rits...mais surtout l'exclusion de Thorgan Hazard. Le dernier match en Mauve de l'ancien Diable Rouge s'est fini dans la solitude des vestiaires du Parc Duden suite à une vilaine semelle dans les rotules de Guilherme.

A dix contre onze pour presque une mi-temps, l'Union a fait joujou, voulant parfois presque rentrer avec le ballon dans le but. Mais elle n'en gardait pas moins son appetit sur phase arrêtée, en témoigne le cinquième tombé sur corner du front de Ross Sykes.

Kanaté sauve l'honneur

Dans un fauteuil, les Saint-Gillois se sont toutefois un peu relâchés, laissant Ibrahim Kanaté (tout juste monté au jeu) se présenter complètement seul face à Scherpen pour sauver l'honneur (75e, 5-1). Pas de quoi plomber l'ambiance, qui est d'ailleurs montée d'un cran à la rentrée de Guillaume François, follement applaudi à chaque touche de balle pour sa dernière au Parc Duden.

Les dernières minutes ont malgré tout tourné à la passe à dix pour l'Union, le temps d'entériner la victoire 5-1 et de saluer les sorties de Mac Allister ou encore Zorgane, qui ont eux aussi peut-être joué pour la dernière fois sous le maillot saint-gillois. Mais avant toutes ces considérations, il y a une fin de saison à fêter du côté de Forest.