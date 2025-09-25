Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

Après un début de saison en tant que titulaire, Yari Verschaeren est resté trois matchs sur le banc. Contre La Gantoise, il a retrouvé vingt minutes de jeu. Mais à 24 ans, pour sa 7e saison dans le noyau A, quand passera-t-il enfin un cap ?

Yari Verschaeren semblait promis à conquérir le football belge à toute vitesse. Après ses débuts avec Anderlecht, tout est allé très vite : il a été appelé par Roberto Martinez chez les Diables Rouges et, à un moment donné, sa valeur marchande atteignait 16 millions d’euros.

De 16 à 5 millions d’euros de valeur marchande

C’était en 2019… Aujourd’hui, sa cote sur Transfermarkt n’est plus que de 5 millions. Cet été encore, un transfert aurait pu (et dû) avoir lieu, mais il n’a pas abouti. Les doutes autour du joueur sont nombreux. Son contrat se termine en juin prochain, ce qui pourrait expliquer son temps de jeu réduit.



"Cette question n’est jamais venue de la direction", nuance Besnik Hasi. "Yari avait bien commencé, car il faisait partie, avec Llansana, de ceux qui ont le plus joué durant la préparation. Mais on savait que De Cat allait finir par exploser tôt ou tard. Vu sa forme actuelle, nous avons fait un choix."

C’est un 8, pas un 10

S’il porte le numéro 10, Hasi ne le considère pas comme un meneur de jeu. Pour lui, Verschaeren est un huit. "Il travaille dur et c’est dommage qu’il n’ait pas marqué contre La Gantoise, car il fait des courses fantastiques. S’il avait trouvé le chemin des filets, ça lui aurait donné un vrai coup de boost. Ces derniers temps, ce n’est pas simple pour lui", explique l’entraîneur.

Verschaeren a refusé Trabzonspor

Encore une fois, l’été a été compliqué : peu d’intérêt concret, et les offres reçues ne correspondaient pas aux ambitions du joueur. Il avait la possibilité de rejoindre Trabzonspor, mais il a refusé. "Chapeau à lui, car beaucoup auraient accepté", souligne Hasi. "Financièrement, c’était une superbe opportunité, mais il a préféré dire non."

Quel avenir à Anderlecht ?

L’avenir de Verschaeren reste incertain. À moins qu’Anderlecht ne lui propose une prolongation, il pourrait bien partir libre l’été prochain si aucun club ne se manifeste en janvier. Mais un nouveau contrat représenterait aussi un pari financier risqué pour les Mauves.

"J’ai vu passer ici de sacrés talents", poursuit Hasi. "Ils restent deux, trois ans maximum, puis partent. Yari, lui, est monté beaucoup trop vite. Il est devenu Diable Rouge et les attentes ont explosé. Sa grave blessure a ensuite freiné son évolution. Il a pris un coup de ne pas franchir ces étapes. Mais chacun progresse à son rythme, certains plus rapidement que d’autres."