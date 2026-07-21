Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

L'heure est aux bilans en ce qui concerne la Coupe du Monde. Comme en championnat, nous vous proposons notre équipe type du tournoi. Malgré le quart de finale des Diables, elle ne comporte pas le moindre Belge.

Gardien de but

Dans les buts, ce sont les gardiens des « petits » qui nous ont le plus marqués. Au fil des matchs, nous avons ainsi pu apprendre à connaître Vozinha du Cap-Vert, Room de Curaçao, ou encore Gill du Paraguay – notamment lors de la séance de tirs au but contre l’Allemagne.

Désigner le gardien du tournoi sur l’ensemble de la compétition n’est pas simple. Unai Simón a pour lui des statistiques impressionnantes, avec à peine un but encaissé en huit matches (inutile de vous rappeler qui l'a inscrit). Mais Orlando Gill semble avoir encore un peu plus marqué les esprits avec le Paraguay, véritable équipe surpise de la compétition.

Défense

Aux postes de latéraux, nous devions presque obligatoirement choisir deux Espagnols. Cucurella comme Porro ont livré des prestations très solides sur le plan défensif tout en se montrant précieux offensivement. Ils ont marqué, délivré des passes décisives et se sont illustrés dans tous les domaines.

Avec Pau Cubarsi, nous retenons même un troisième cadre de la Roja en défense. Un seul but encaissé en huit matches: cela reste la meilleure façon de gagner des tournois, avec en prime une frappe de loin décisive pour pousser Senne Lammens à la faute en quart de finale. Le seul non-Espagnol ? Lisandro Martínez, dont la sortie sur blessure a coûté cher à l'Argentine en finale.

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Statistiquement, il a figuré parmi les meilleurs défenseurs centraux du tournoi, et il a aussi pesé offensivement: il a offert une passe décisive à Messi grâce à une balle parfaite par-dessus la défense, puis a inscrit un but imparable en prolongation lors de la victoire folle contre le Cap-Vert en huitièmes de finale.





Milieu et attaque

Passons aux postes plus offensifs. Là aussi, il s’est passé beaucoup de choses lors de ce Mondial. Impossible bien sûr d’ignorer Rodri au milieu. Il a été le métronome de l’Espagne et a alimenté à merveille le secteur offensif.

Il ne faut pas non plus minimiser le tournoi livré par Jude Bellingham. Il a inscrit des buts importants et a été capital pour les Three Lions, même si cela ne les a pas menés en finale. Olise a, de son côté, été déterminant pour la France avec un nombre record de passes décisives (7) en Coupe du monde.

La majorité de ces passes ont d’ailleurs profité au meilleur buteur Kylian Mbappé, qui figure logiquement dans notre onze. Impossible non plus d’ignorer Lionel Messi, tandis qu’en pointe, notre choix se porte sur Erling Haaland.

Voici donc notre équipe-type de la Coupe du monde :