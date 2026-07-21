Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Anderlecht a tenté de faire venir Amario Cozier-Duberry au Lotto Park, mais Brighton a rejeté la proposition. Les Mauves auraient discuté d’un package de près de six millions d'euros pour l’ailier droit de 21 ans.

Jusqu'ici, Anderlecht a recruté Lukas Ambros, Giulian Biancone et Léo Pétrot, mais le mercato mauve est loin d'être terminé. L'une des priorités d'Antoine Sibierski reste de renforcer les flancs. Depuis le départ surprise de Nilson Angulo à Sunderland l'été dernier, l'équipe a perdu de la vitesse et de la créativité. Prêté par Getafe, Coba Da Costa disposait d'une option d'achat mais n'a pas convaincu.

C'est dans cette optique que la direction s'est penchée sur le profil d'Amario Cozier-Duberry. Il s'agit d'un ailier droit appartenant à Brighton. L'Anglais de 20 ans n'a pas été formé chez les Seagulls. C'est surtout au centre de formation d'Arsenal qu'il a parfait son apprentissage, allant jusqu'à y intégrer les U21. C'est là que Brighton l'a recruté en 2024.

Après un premier séjour en prêt assez timide à Blackburn (un but en Championship), Cozier-Duberry a été à nouveau loué, cette fois un étage plus bas. Et à Bolton, la mayonnaise a pris : 9 buts et 13 assists en Championship, de quoi mener son équipe à la montée.

Bolton’s new signing Amario Cozier-Duberry has just scored this worldie in their friendly against Hibs today 💫🚀#BWFC



pic.twitter.com/0AIWJTKP2s — eflpublished (@eflpublished) July 19, 2025

Amario Cozier-Duberry pas autorisé à quitter Brighton

Ses prestations n'ont pas échappé à Anderlecht, qui aurait proposé cinq millions de livres sterling (un peu moins de six millions d'euros) pour le faire venir cet été. Mais comme le rapporte The Athletic, Brighton s'est montré catégorique : pas question d'un départ de son jeune ailier, qui est appelé à entrer dans les plans de l'équipe première.





Augsbourg, le Paris FC et les Glasgow Rangers s'étaient eux aussi vainement renseignés. Brighton négocie même une prolongation de contrat (le bail actuel du joueur prendra fin en juin 2028). Anderlecht semble donc amené à devoir activer d'autres pistes pour se renforcer à ce poste dans les prochaines semaines.