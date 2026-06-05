La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football
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La FIFA multiplie les nouveautés pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette fois, c'est le protocole d'avant-match qui change avec une cérémonie repensée pour les 104 rencontres du tournoi.

La FIFA a décidé de revoir plusieurs traditions de la Coupe du monde 2026 qui accompagnaient le tournoi depuis des décennies. C'est le protocole d'avant-match qui va changer.

Une nouvelle façon de chanter les hymnes nationaux

Fini les titulaires alignés devant leur drapeau pendant les hymnes nationaux. Tous les joueurs, y compris les remplaçants, se regrouperont autour du rond central en compagnie des arbitres. De grands drapeaux nationaux seront déployés sur la pelouse et la FIFA promet une mise en scène plus spectaculaire qu'avant.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté cette nouveauté sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette nouvelle formule doit renforcer l'émotion avant le coup d'envoi. "Le fait que tous les joueurs et les arbitres se retrouvent face à face au centre du terrain pendant les hymnes nationaux créera un moment d'unité, de fierté et d'émotion qui appartiendra aux équipes et à toutes les personnes présentes dans le stade."

Avec le public qui participe

La FIFA souhaite impliquer le public. "Nous aurons en plus une cérémonie repensée à 360 degrés qui impliquera chaque supporter dans le stade, avec des drapeaux géants et des éléments sur le terrain conçus pour offrir une expérience unique depuis chaque siège." L'instance du football promet de nouveaux éléments visuels lors de certains matchs afin d'accentuer l'attente avant le coup d'envoi.

Pour toutes les rencontres du Mondial

Cette nouvelle mise en scène sera visible tout au long du tournoi (104 matchs). Pour Infantino, cette évolution s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser l'événement. "La Coupe du monde concerne chaque joueur et chaque supporter, et cette nouvelle cérémonie d'avant-match reflète cette vision". La FIFA espère rendre l'expérience plus immersive pour les supporters présents dans les stades et devant leur télévision.

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