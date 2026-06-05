Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

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Les Diables Rouges évolueront uniquement avec leur maillot domicile lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La tunique extérieure pourrait alors uniquement être portée à partir des 1/16e de finale du tournoi.

La Belgique affrontera l'Égypte le lundi 15 juin à 21h00, l'Iran, le 21 à 21h00, et la Nouvelle-Zélande à 05h00. Lors de ces trois rencontres, donc, les hommes de Rudi Garcia porteront le maillot rouge, relève Het Laatste Nieuws.

Le maillot extérieur de la Belgique comportant du bleu, du blanc, du rose et du noir, à chaque fois qu'un adversaire des Belges a du bleu ou du blanc parmi les couleurs de son maillot, ils devront évoluer avec le maillot domicile. Les trois équipes précédemment citées comportant chacune du blanc, la Belgique portera alors trois fois de suite son maillot domicile. La FIFA a publié ce samedi les règles concernant les couleurs des équipementiers, et elle se montre très stricte.

Une polémique avait éclaté lors de USA-Belgique

En mars dernier, lors d'un match amical entre les États-Unis et la Belgique, une polémique avait d'ailleurs éclaté en raison de la ressemblance entre le maillot extérieur de la Belgique et le maillot domicile des États-Unis. C'est d'ailleurs, à ce jour, la seule fois où la Belgique a porté ce nouveau maillot. Face au Mexique quelques jours plus tard et contre la Croatie ce mardi, les Diables Rouges ont joué à nouveau sous la vareuse rouge.

Ce samedi, la Belgique disputera son dernier match amical avant la Coupe du monde 2026, qui débutera jeudi prochain. Les hommes de Rudi Garcia se frotteront à la Tunisie à 15h00 au Stade Roi Baudouin.

Évolueront-ils encore en rouge ? C’est possible, même si la Tunisie pourrait également porter sa tunique rouge, ce qui permettrait alors à la Belgique d’évoluer avec son maillot extérieur bleu. Cette tunique extérieure rend hommage au peintre René Magritte et au surréalisme belge.

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