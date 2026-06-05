"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

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Le 21 juin, la Belgique affronte l'Iran à Los Angeles. Jérémy Doku fait très peur aux défenseurs iraniens.

Le match entre la Belgique et l'Iran est loin, mais très proche dans les esprits. Le 21 juin à 21h, les Diables Rouges croiseront la route de la Team Melli lors de leur deuxième rencontre du groupe G de la Coupe du monde 2026. Une affiche qui fait beaucoup parler en Iran.

À tel point que la RTBF a pris la température auprès d'Erfan Hoseiny, journaliste pour Gol Bezan, un média spécialisé dans le football iranien. Pour le spécialiste, Jérémy Doku est le Diable Rouge qui inquiète le plus la défense iranienne.

"Beaucoup de gens sont très inquiets de ce qu'il pourrait faire à notre défense"

"Jeremy Doku est le joueur belge qui inquiète tout le monde", confirme Hoseiny. "On parle énormément de lui depuis le tirage, et beaucoup de gens sont très inquiets de ce qu'il pourrait faire à notre défense. Je m'attends à un match fermé, avec peu de buts. L'Iran cherchera avant tout à bien défendre, mais je pense que la Belgique finira par s'imposer. Je dirais soit 1-0, soit 2-0. Je ne vois pas l'Iran marquer dans ce match."

La Belgique, un adversaire abordable ?

Pourtant, cette méfiance n'empêche pas les Iraniens de faire preuve d'audace. Le spécialiste explique que la Belgique était l'adversaire espéré par l'Iran. "Avant même le tirage au sort, l'entraîneur avait déclaré à la télévision qu'il préférait tomber sur la Belgique parmi les équipes du chapeau 1, en estimant que c'est l'une des sélections les plus abordables, en raison d'un effectif vieillissant et du fait que plusieurs cadres vivent probablement leur dernier Mondial".


Pour arriver lancés face aux Belges, les Iraniens devront réussir leur entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande. Les Diables Rouges débuteront leur aventure le 15 juin à 21h face à l'Égypte, un premier test crucial pour envoyer un message fort à la Team Milli.

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