La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

Le 15 juin, la Belgique démarrera sa Coupe du monde 2026 par un match face à l'Égypte, à 21h00. Les Diables Rouges partiront évidemment favoris face à la nation africaine. Mais alors, dans quel état de forme arriveront Mohamed Salah et ses coéquipiers, et la Belgique devra-t-elle craindre l'Égypte ?

L'Égypte a récemment disputé deux matchs de préparation pour se préparer au tournoi. D'abord, les Égyptiens ont reçu la Russie le jeudi 28 mai dernier. Dans un match assez équilibré, ce sont finalement les Égyptiens qui se sont imposés sur le score de 1-0. Mostafa Ziko a inscrit l'unique but de la partie à la 65e minute de jeu. À noter lors de cette rencontre, Mohamed Salah a été ménagé. Le staff technique a préféré le laisser au repos. L'autre grande star de la sélection, Omar Marmoush, était quant à lui bien titulaire. Il a disputé 72 minutes avant de se faire remplacer.

Une récente défaite face au Brésil et une élimination en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025

Samedi, les hommes de Hossam Hassan ont affronté l'un des favoris à la Coupe du monde 2026, le Brésil. Et ils ne s'en sont pas si mal sortis. Bruno Guimarães a ouvert le score en début de match (7e), mais pourtant peu inspirés, les Égyptiens ont ensuite égalisé suite à une mauvaise passe en retrait de Marquinhos (11e). C'est encore Mostafa Ziko qui a été buteur, permettant à son équipe de remettre les compteurs à égalité. Endrick a cependant finalement permis au Brésil de s'imposer en inscrivant le dernier but de la partie en début de seconde période (52e). Mohamed Salah est entré en seconde période (45e) et a montré qu'il était physiquement prêt pour le Mondial.

En mars, l'Égypte avait tenu l'Espagne en échec (0-0) et avait battu l'Arabie saoudite (0-4). Avant ces rencontres amicales, le dernier match des Pharaons remontait à la CAN 2025. Les Égyptiens ont été éliminés en demi-finale du tournoi contre le Sénégal (1-0) avant de s'incliner aux tirs au but (2-4) lors de la petite finale après un match sur un score nul et vierge (0-0).

Une équipe piège ?

L'Égypte est clairement une nation qui rivalise avec les grandes nations africaines, mais est à ce jour légèrement en dessous d'équipes comme le Maroc, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Pour la Belgique, il faudra malgré tout se méfier au Mondial 2026. C'est sur le papier le meilleur adversaire des Diables Rouges dans le groupe G, l'Iran et la Nouvelle-Zélande étant plus faibles.



L’Égypte est une équipe qui ne ménage pas ses efforts et qui pourrait faire très mal en reconversion, notamment avec de longs ballons. La nation a aussi souvent du mal à ressortir lorsqu’elle est mise sous pression, et les Diables Rouges pourraient en profiter.



Plusieurs joueurs sont capables de faire la différence. Il y a évidemment Mohamed Salah, même s'il n'est plus à son "prime", mais il y a aussi d'autres joueurs comme Omar Marmoush, Trézéguet ou Haissem Hassan. La Belgique se devra de s'imposer pour démarrer son tournoi de la meilleure des manières et débuter face à l'Égypte n'est peut-être pas un cadeau... même s'il est vrai que les Diables Rouges ont été très bien lotis lors du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde 2026.